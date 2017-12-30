Adana’daki patlamayla ilgili şok görüntüler!

MERKEZ Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Hürriyet Polis Karakolu'nun yakınında 28.12.2017 günü saat 19.15 sıralarında şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Polis merkezinin çok yakınında meydana gelen patlama kentin birçok bölgesinden duyulmuştu.

Patlamanın ses bombasından kaynaklandığı ortaya çıkmıştı. Patlama ile ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Hürriyet Polis Merkezi Amirliği’ne 100 m. mesafede plastik pet şişe içerisinde maytap fitilli EYP (ses bombası) atılıyor. Görüntülerde bomba sokağa atılınca patlamıyor. Biri bisikletli iki çocuğu yollayıp bombayı elle aldırıyor. Kısa süre sonra da patlama meydana geliyor.

Olay sonrası yapılan operasyonda gözaltına alınan S.S.Ç isimli şüpheli ise ertesi gün çıkarıldığı mahkemede ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan S.S.Ç.’nin savcılık ifadesinde olayı birlikte gerçekleştirdiğini beyan ettiği 3 kişi ile birlikte toplam 5 kişi bugün yapılan operasyonla yakalandı.