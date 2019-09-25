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Adana'da şehir hastanesinde davul-zurnayla 'Urfa sıra gecesi' düzenlendi

Adana Şehir Hastanesi'nde öğle tatili esnasında personel için hastaneye ekip davet edilerek davul-zurnalı 'Urfa Sıra Gecesi' düzenlendiği ortaya çıktı.

GÜNDEM 25.09.2019, 10:43
Adana'da şehir hastanesinde davul-zurnayla 'Urfa sıra gecesi' düzenlendi
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ADANA'DAKİ Şehir Hastanesi'nde personele yönelik 'Urfa Sıra Gecesi' düzenlendiği ortaya çıktı. 

Hastaların olduğu yerde böyle bir etkinlik düzenlenmesi tepki çekti.

Öğle tatili esnasında hastaneye ekip çağırılarak düzenlenen eğlenceyi CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin meclis gündemine taşıdı.

Şevkin, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın şu sorulara yanıt vermesini istedi:

1- Adana Şehir Hastanesi’ndeki yöneticilere ve personele öğle yemeği esnasında ‘Urfa Sıra Gecesi’ düzenlenmesindeki amaç nedir?

2- Resmi kurumda mesai saatlerinde düzenlenen müzikli eğlence; devlet kurumu ciddiyetine yakışmadığı gibi hastanede tedavi gören, şifa arayan hastalara karşı bir hakaret niteliği taşımaz mı?

3- Çalışanlara moral-motivasyon bahane ediliyorsa mesai saatleri dışında, hastane dışındaki bir mekanda organizasyon yapılması daha doğru olmaz mıydı?

4- Sıra gecesi düzenleme kararını kim vermiştir? Sorumlular hakkında soruşturma açılmış mıdır?

5- Türkiye’deki diğer şehir hastanelerinde de böyle bir uygulama var mıdır?

6- Sayıştay raporuna göre, Elazığ'da 1 TL ödenen kemoterapi ilacı hazırlanmasına, Adana Şehir Hastanesi’nde 356 TL ödenmesinin nedeni nedir?

#Adana Şehir Hastanesi #Urfa Sıra Gecesi
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