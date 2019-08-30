Adana'da 30 Ağustos töreninde çelenk krizi

ADANA'DA Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı'nda saat 08.30'da başlayan törende Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, milletvekilleri, bürokratlar ve vatandaşlar yerini aldı. Ancak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar buradaki törene yetişemedi. Törende Vali Demirtaş ve Tümgeneral Uzun'un yanında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Birgül Ağdemir temsil etmek istedi. Ancak tören başlarken Adana Valisi Demirtaş buna izin vermedi. Bunun üzerine törende Karalar'ın yeri boş kaldı, Büyükşehir Belediyesi'nin çelengi de sunulamadı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Adana Valisi Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Uzun ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etmek için Valiliğe geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar da buradaki törene katıldı.