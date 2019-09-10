Adalet Sarayı'nda silahlı saldırı düzenleyen şahıs böyle yakalandı
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşmasını bekleyen gruba silahlı saldırı düzenleyen şahıs, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.
KARTAL'DAKİ Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşmasını bekleyen gruba silahlı saldırı düzenleyen şahıs, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.
ADLİYEDE SİLAHLI SALDIRI
Olay, Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok açık otoparkı dışında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında yaşandı. 4 kişilik bir grup, Anadolu 3. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarının ardından dışarı çıkarak cadde üzerinde beklemeye başladı. İddiaya göre, motosikletle olay yerine gelen iki kişi silahlarını çekerek grubun üzerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan bir kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden hızla kaçmaya başladı.
POLİSLER ANINDA YAKALADI
O sırada polis de motosikletle kaçan şahısların üzerine ateş açtı. Motosiklet selesinin arkasında oturan şahıs bacağına isabet eden kurşunla yaralanarak yere düştü, diğer şahıs ise kaçmaya devam etti. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaydan kısa süre sonra diğer saldırgan da polis tarafından yakalandı. Polis olayla ilgili olarak 4 kişiyi gözaltına aldı.
OLAYLAR KAMERALARA YANSIDI
Öte yandan, polisin saldırganı yakalama anları kameralara yansıdı. Görüntülerde polis saldırgan şahsı yakalayarak yere yatırıyor ve kelepçeleyerek gözaltına alıyor.
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