Adalet Bakanı'ndan af açıklaması

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, MHP'nin af teklifi ile ilgili konuştu. Gül "Tüm paydaşlarla çalışmalarımız devam ediyor. Bu konudaki hassasiyetimiz toplumun hassasiyetiyle aynı" dedi.

Gül'ün konuşmasından satır başları şöyle:

CEMAL KAŞIKÇI

"Soruşturma devam ediyor. Ayrıntılar başsavcılıkta. Elde edilen bilgiler başsavcılık tarafından takdir edilecek. Soruşturma gizli bir şekilde yürütülüyor. Önemli olan olayın aydınlatılması. Bu süreci Türkiye çok dikkatli ve başarılı bir şekilde yönetiyor."

SUUDİ KONSOLOSLUĞU'NUN ARANMASI

"Adli soruşturma hemen başlatıldı. Burası konsolosluk binası. Konsolosluk binasında arama için Suudi devletinin kabulü beklendi. Olayın nasıl olduğunu inceleyecek olan adli mercilerdir."

BRUNSON'IN TAHLİYESİ

"Çok tartışmaya neden oldu. ABD'nin de yaptığı kabul edilemez açıklamaları oldu. Hiçbir şekilde yargılamaları yapan Türk yargısı kararını hiçbir yerden etkilenerek vermiş değildir. Dosyadaki delillere göre baktı, karar verdi. Mahkeme bir karara vardı. Bu kişi beraat etmedi. Karar mahkumiyettir. Suçlu bulunmuştur. Bununla birlikte adli kontrol kararını veren de mahkemedir. Burada kararı veren mahkemedir."

"GEREKÇELİ KARARI BEKLEMEMİZ GEREKİYOR"

"Başından itibaren bu süreç başlatılmış ve sonuçlandırılmıştır. Adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı kaldırılmıştır. Bilmemiz gereken bu kişinin beraat etmediğidir. Kararı veren mahkemedir. Mahkeme gerekçeli kararı açıklayınca kararın gerekçesini göreceğiz. Gerekçeli kararı beklememiz gerekiyor."

MHP'NİN AF TEKLİFİ

"Temel hassasiyetimiz toplumun hassasiyetiyle aynı istikamettedir. Bu konuda kararı verecek olan siyasettir."

CHP'NİN İŞ BANKASI HİSSELERİ

"Bu anlamda bir çalışma Meclis gündemine muhtemelen gelecektir. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, CHP'ye Atatürk'ün vasiyetini yerine getirmediği için dava açmıştı. Atatürk'ün vasiyeti her iki kuruma bu hisselerin geçmesi, ayakta kalmaları, güçlenmelerine yönelik vasiyettir."

FETÖ

FETÖ terör örgütünden 32 bin, PKK'dan da 10 bin tutuklu hükümlü cezaevlerinde bulunmaktadır. DEAŞ'la ilgili cezaevlerinde 1161 tutuklu ve hükümlü var.

YEREL SEÇİMLER

Tayyip Erdoğan, Doğu, Güneydoğu için çok büyük bir mana ifade etmektedir, AK Parti büyük bir anlam ifade etmektedir. O bölgede de tüm Türkiye'de de, AK Parti bir Türkiye partisidir, en iyi sonucu alacağımıza inanıyorum."