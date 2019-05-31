Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu açıklaması

BAKAN Gül'ün konuşmasından satır başları;

"Birisi tutukluysa bir an önce mahkemenin önüne çıkması onun en doğal hakkıdır."

"İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz."

"Attığımız adımlar elbette AB'de, tüm dünyada objektif bakan herkesin kabul edeceği metinler. (AB üyeliği) sürecine de olumlu katkı sağlayacak."