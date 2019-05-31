Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Stratejisi ile ilgili olarak, "Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm tedbirler çok hızlı bir şekilde alınacak" dedi.

Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu açıklaması
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BAKAN Gül'ün konuşmasından satır başları;
"Birisi tutukluysa bir an önce mahkemenin önüne  çıkması onun en doğal hakkıdır." 
"İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin  hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa  edeceğiz."
"Attığımız adımlar elbette AB'de, tüm dünyada objektif bakan  herkesin kabul edeceği metinler. (AB üyeliği) sürecine de olumlu katkı  sağlayacak."

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