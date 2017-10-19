Adalet Bakanı Gül'den vize açıklaması

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor...

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Ben daha olumlu anlamda seyredilmesi gerektiğini düşünüyorum. ABD heyeti ile görüşmeler olumlu geçti. ABD'nin bazı talepleri karşılandı. Vizelerle ilgili olumlu bir gelişme bekliyoruz. Çözüm konusunda tarih vermek imkansız. Türkiye'deki yargılamalarla ilgili tüm hususlar uluslararası çerçevede yapılmaktadır.

"KUVVETLİ ŞÜPHE OLMASA TUTUKLAMA OLMAZDI"

Ailesi ile de görüşme sağlandı. Bu hususla ilgili de savcılığımız ailesinin öyle bir talebi olması halinde görüşebileceklerini açıkladı. Metin Topuz'un örgüt içindekli rolü ne, yargılama sonunda belli olacak. Yargılaması devam ediyor, soruşturma da gizli bir şekilde sürüyor. Kuvvetli şüphe olduğu için mahkeme tutuklama kararı vermiştir. Kesin bir mahkumiyet olsa yargılama sonucunda çıkacak. Kuvvetli şüphe olmasa tutuklama olmazdı. Suç işleyen biri varsa bu değerlendirilecektir. Yargılama sonucunda farklı kararlar da çıkabilir. Kuvvetli bir şüphe var, savcı da bunu araştırıyor. Yoğun bir şüphenin, örgütle temas anlamında yoğunlaştığına savcılık kanaat getirdi. Lehine de deliller çıkabilir, iddianame çıkıncaya kadar tüm bunların hepsini savcı topluyor.

GÜLEN'İN İADESİ

Burada özellikle örgütün lideri Gülen'le alakalı, darbe öncesinde de iadesi ile ilgili talep yapılmıştı. Amerika ile yaptığımız sözleşme çerçevesinde Gülen'in iade edilmesi gerekmektedir. 5 talepname oldu mahkemeden ama bizim neredeyse 100'e yakın klasör, belgeler, açıkça Amerika'ya iletildi. Mahkemelerce ortaya konulan delillerin ele alınacağını düşünüyorum.

MÜFTÜLERE NİKAH YETKİSİ

Laikliğe aykırı düzenleme söz konusu değil. CHP üyelerinin yüzde 90'ı bu nikahı gidip kendi yapacaklardır. Kanunlar da yaşayan hukuktur. Sosyal hayat nasılsa kanunlar da odur. Kanunların ruhu sosyal hayatın ruhu ile özdeşleşmek zorundadır. Türkiye'de nüfus memuru da, muhtar da nikah kıyıyor. Müftüler de her türlü güvenlik soruşturmasını geçirmiş, denetime tabi tutulan üniversite mezunu kamu görevlileri. Bu Türkiye pratiğine uygundur. Türkiye'de vatandaşlarımızın yüzde 100'e yakını resmi kıyıyor bir de imam nikahı kıyıyor. CHP'nin kullandığı dili de şiddetle kınıyor, tehlikeli buluyorum. En başta CHP'li vatandaşlarımızın da memnun olacağını düşünüyorum. Hem kadın hem erkek için aileyi düzenleme altına alan bir düzenlemedir. Diyanet'te sicili tutulmayacak, anında nüfus kaydına verilecek.

LEKELENMEME HAKKI

Vatandaşımızın üzerine çamur at izi kalsın şeklinde bir durum oluştu. Suiistimaller yaşandı. Bunu önlemek anlamında bir düzenleme getirdik. (Lekelenmeme hakkı) OHAL düzenlemesi ile getirdiğimiz hakkı kullandık. OHAL döneminde özgürlükler kısıtlandı deniyor, biz çok önemli bir reform getirdik. Burada şüpheli kaydı açılmayacak. İsimsiz ihbar nedeniyle şüpheli kaydı açılmayacak. Savcı bakacak, genel, imza yok, soyut, neredeyse çöpe atılacak bir evrak gibi olacak. Vatandaşlarımız için iftirayı sona erdirecek çok önemli bir düzenleme. Savcılarımız da bunu değerlendiriyorlar. İftira atanlarla ilgili de savcılar resen soruşturmayı başlatıyor. Vatandaşlarımız haksız yere lekelenmeyecek.