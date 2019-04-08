Adalet Bakanı Gül'den CHP'lilerin açıklamalarına cevap

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Genel Başkan Yardımcılarının haksız ve yersiz ithamları karşısında aşağıdaki açıklamayı yapmak zarureti hasıl olmuştur. Daha önce defalarca ifade ettiğimiz üzere, Anayasa’nın amir hükmü ve seçim kanunları tüm seçim sürecinin tek yetkilisi olarak Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) belirlemiştir. Buna göre, seçim günü yapılan tüm işlemler gibi, seçim sonrasında yapılan itirazları değerlendirme ve kesin karara bağlama yetkisi de YSK’dadır. Seçim sonuçlarına itiraz her siyasi partiye tanınan bir haktır. Tüm partiler her türlü itiraz ve şikayet hakkını anayasal güvence altında kullanmakta olup, hak arama mercii de YSK’dır. Ayrıca yapılan itirazlar YSK’nın tüm toplantılarında siyasi partilerin temsilcileri ile birlikte değerlendirilmekte ve karara bağlanmaktadır" dedi.

'CHP'LİLERİN İTHAMLARINI AKIL, İNSAF VE İZANLA İZAH ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Gül, yaptığı açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Bu kadar şeffaf olan bir süreçte CHP Genel Başkanı ve Parti sözcülerinin şahsımı hedef alan ithamlarını akıl, insaf ve izanla izah etmek mümkün değildir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun ve Parti sözcülerinin kamuoyu algısını manipüle etmeye yönelik beyanları demokrasimize ve kurumlarımıza karşı kabul edilemez ithamlardır. Bu sorumsuz davranışın ülkeye ve millete hiçbir faydası yoktur. Yürüyen hukuki bir süreçtir, bu sürecin tek yetkilisi YSK’dır. Sonuç olarak milletimizin iradesi ne ise o gerçekleşecektir. Hepimize düşen bu sonucu beklemek ve çıkacak karara saygı duymaktır."