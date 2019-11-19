Adalet Bakanı Gül, 2. Yargı paketinin detaylarını paylaştı

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Ceza indirimine ilişkin açıklama yapan Gül, "İkinci yargı paketinde cezaya ilişkin düzenleme öngörülmüyor." dedi. Gül, ikinci yargı paketinde Ceza Muhakeme Kanunu ile ilgili düzenlemeler olacağına dikkat çekerek, "4 milyonun üzerinde dosya hukuk mahkemelerinde görünüyor. Orayı hızlandırıcı, daha rasyonel hale getirici düzenlemeler düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

CEZAYA İLİŞKİN KONULAR İLERİ Kİ PAKETLERDE OLACAK

Ceza indirimine ilişkin soruya Gül, "İkinci yargı paketinde cezaya ilişkin düzenleme öngörülmüyor. Cezaya ilişkin ileri ki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir. Ama hukuk yargılamalarıyla ilgili noterlik, icralara yönelik boşluğu gibi birtakım kendi malını satabilmesine yönelik vatandaş lehinde olan, yargılamayı hızlandıran düzenlemelerden oluşuyor" dedi. Bakan Gül, ceza indirimi konusunun yargı paketlerinden önce Meclis'te ve siyasi partilerin belirleyeceğini ifade etti.

"YAPANIN YANINDA KAR KALAN HUSUSLAR PAKETTE YER ALACAK"

Gül, cezaevlerinin mevcudunu rahatlatacak bir düzenlemenin olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken de Meclisin bu konudaki takdirini idarenin uygulayacağını ifade etti. Abdulhamit Gül, yargı reformunda yer alacak konuların özellikle, "yapanın yanına kar kalan bazı hususlarla ilgili" olduğunu kaydetti.