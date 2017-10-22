Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den flaş Gülen açıklaması

ADALET Bakanı Gül, Ankara Hakimevi’nde düzenlenen kahvaltı programında yargı muhabirleriyle bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin, “Muhataplar iade etmiyor demek için erken. Bazı sorular vardır cevap verilememesi bile bazı aslında cevabı içerisinde barındırır. 23 Temmuz 2017’de bakanlığa bizim son dosyalar ulaştı. Bundan sonra beklentimiz bunun mahkemeye intikali.

Normalde bir kişinin iadesi için olası neden yeterli. Suçlu olduğu kesin olmasa bile bir ihtimal dahilinde olası bir neden varsa ABD iade ediyor. Gülen ile ilgili bırakın olası nedeni mahkumiyet kararı çıkmış. Türkiye’de darbe girişimine yönelik Gülen’in net talimatı olduğu bırakın olası neden ihtimalini kesinlik kazanmış durumda. Burada acilen iadesini beklerdik hukuka göre. Ama böyle bir şey olmadı. Biz Adalet Bakanlığıyla da yaptığımız görüşmede biz baktık, inceledik, hayır arkadaş iade etmiyoruz şeklinde cevapta bize verilmedi. Hukuken bu anlamda bir şey gelmediği için adil yardımlaşmanın bir tarafı olarak bu talebimizi sürdüreceğiz. Gerçekten Türkiye ile ilişkileri dikkate aldığında ABD’nin bunu en başından yapması gerekirdi. Biz hukuk çerçevesinde bu ısrarlarımızı sürdüreceğiz. Adalet Bakanlığı olarak bize düşen odur. Bütün dünya, Türk halkı bu gelişmeleri izliyor. ABD’nin Türkiye’yi tehdit eden bir örgüt liderini kendi ülkesinde tutması kabul edilebilir bir şey değil” diye konuştu.