ADA Araştırma'dan 'Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri' anketi

ADA Araştırma Şirketi'nin 25-30 Kasım tarihleri arasında 30 büyükşehirde, 2768 kişiyle yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, katılımcılara 'Türkiye'nin en güvenilir milletvekili kim?' sorusunun yöneltildiği anket sonucuna göre, yüzde 10.3'lük oy oranı ile 'Türkiye'nin en güvenilir milletvekili' AK Parti İzmir Millletvekili Binali Yıldırım oldu. İkinci sırada yüzde 9.1 ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, üçüncü sırada ise İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu yer aldı.

Kılıçdaroğlu dördüncü sırada

Araştırmada, 'Sizce Türkiye'nin en güvenilir siyasetçisi kimdir?' sorusu da yöneltildi.Katılımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yüzde 38.2 ile birinci sıraya oturttu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 11.2 ile ikinci sırada, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yüzde 7.9 ile üçüncü sırada yer aldı.Araştırmaya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 4. sırada kendine yer bulabildi.