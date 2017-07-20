Acun Ilıcalı'dan düğün açıklaması

Acun Ilıcalı, düğün ün büyük ihtimalle yurt dışında olacağını söyledi. Bunun yanı sıra eylül ayında gerçekleşecek düğünün 3 gün 3 gece süreceği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Şeyma Subaşı ise Yunanistan’da günlerce süren bekarlığa veda partisi hakkında, "20 kız arkadaşım katıldı. Herkesin çok eğlendiği bir parti yaptık" dedi.

ETİLER 'DE akşam yemeği çıkışı objektiflere takılan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı ’nın mutlu hali gözlerden kaçmadı.

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