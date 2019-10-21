Acılı babanın, şehit olan oğluna son bakışı yürekleri dağladı
Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi memleketi Tokat'a getirildi. Oğlunun cenazesini gören baba ise ayakta durmakta zorlandı.
BARIŞ Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad kenti yakınlarındaki keşif gözetleme görevi esnasında PKK/ YPG'li teröristler tarafından açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından gece saatlerinde Tokat'a getirildi.
"ALÇAKLARI SEVİNDİRMİYORUM"
Tokat Havalimanı'nda babası İsmail Fındık, yakınları ve arkadaşları ile protokol üyeleri tarafından karşılanan şehidin naaşı, tören mangası tarafından askeri uçaktan indirildi. Şehidin dedesi Duran Fındık, "Alçakları sevindirmiyorum, onlar kalleş" diyerek tepkisini dile getirdi. Şehidin babası ise ayakta durmakta zorlandı. Şehidin amcaları da şehidi asker selamı ile selamladı. Törenin ardından şehidin al bayrağa sarılı tabutu, Yeşilyurt Devlet Hastanesi morguna konuldu.Şehidin cenazesi Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu köyünde öğle namazını müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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