Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Parmaklardaki Çıtlama Sesi Nereden Geliyor?
Parmaklardaki Çıtlama Sesi Nereden Geliyor?
SMS Yağmuru Bugünden İtibaren Sona Eriyor!
SMS Yağmuru Bugünden İtibaren Sona...
Süt içmek o hastalığa sebep oluyor
Süt içmek o hastalığa sebep...
Her sabah poğaça yiyenler dikkat!
Her sabah poğaça yiyenler dikkat!

Acılı anne kızının erkek arkadaşının yakalanmasını istedi

Düzce'den, İstanbul'a sosyal medya aracılığı ile tanıştığı erkek arkadaşının yanına giden, alkol aldıktan sonra şeker komasına giren Kübra Hıracı (20), arkadaşı tarafından bırakıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Canan Hıracı, kızının ölümüne neden olduğunu iddia ettiği Caner B.'nin 2 yıldır kaçtığını belirterek, adaletin tecelli etmesini beklediğini söyledi

Acılı anne kızının erkek arkadaşının yakalanmasını istedi

Düzce'den, İstanbul'a sosyal medya aracılığı ile tanıştığı erkek arkadaşının yanına giden, alkol aldıktan sonra şeker komasına giren Kübra Hıracı (20), arkadaşı tarafından bırakıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Canan Hıracı, kızının ölümüne neden olduğunu iddia ettiği Caner B.'nin 2 yıldır kaçtığını belirterek, adaletin tecelli etmesini beklediğini söyledi

07 Nisan 2018 Cumartesi 20:59
Acılı anne kızının erkek arkadaşının yakalanmasını istedi
banner404


DÜZCE Kübra Hıracı, sosyal medya aracılığı ile tanıştığı Caner B. ile 22 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'a buluşmaya gitti. Kübra Hıracı ve Caner B., Büyükçekmece Gülpınar Mahallesi'ndeki günlük kiralık ev tuttu. İleri derecede diyabet hastası olan Kübra Hıracı, erkek arkadaşının isteği üzerine alkol alınca şekeri yükseldi.

Tecavüze uğradığı ve darp edildiği ileri sürülen genç kız, sabah kendisine gelemeyince, Caner B. tarafından Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Caner B. kaçarken, Kübra Hıracı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kübra Hıracı, Düzce'de toprağa verildi.

Kübra Hıracı'nın annesi Canan Hıracı, kızını hastaneye bırakan ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan Caner B. ve kuzenlerinden şikayetçi oldu. Aradan geçen 2 yılda Kübra Hıracı'nın ölümüne neden olduğu iddia edilen Caner B. halen yakalanamadı.

Caner B.'nin yakalanmasını isteyen Canan Hıracı, "Kızım 20 yaşındaydı. İnternetten tanıştığı Caner B. isimli şahıs ile 22 Aralık 2016 günü İstanbul'a gezmeye gitti. Benim kızımı darp edip tecavüz ediyor ve kızım ölüyor. Ben bundan rahatsızım. Caner B. isimli şahıs, 2 senedir yakalanmadı. Nasıl yakalanamaz?" dedi.

Adli Tıp raporunda kızının şekerinin yükselmesinin yanı sıra tecavüz ve darp edildiğine dair bulguların da olduğunu söyleyen Canan Hıracı, "Adli Tıp raporunda şeker hastalığından öldüğü ve bazı fiziksel olaylardan dolayı şekerinin yükseldiği söyleniyor. Adli Tıp raporunda tecavüz ve darp edildiği yazılı. Güvenlik kameraları görüntüleri var. Caner B. kaçıyor. Ben bu durumdan rahatsızım. Adaletin tecellisini istiyorum. Bir anne olarak hiç rahat değilim" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
DüzceAcılı AnneKızının Erkek Arkadaşışeker Komasıİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari’de 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Hakkari’de 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Yanan hastaneden bugün dumanlar yükseldi!
Yanan hastaneden bugün dumanlar yükseldi!
Takla atarak metrelerce sürüklendi! Araç son anda...
Takla atarak metrelerce sürüklendi! Araç son anda...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim