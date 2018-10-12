Acil olmayan tüm yatırımlar durduruluyor

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın, “2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları” ile ilgili genelgesi Resmi Gazete’de dün yayımlandı.

Hürriyet'ten Neşe Kranfil'in haberine göre genelgede Erdoğan, bu dönemde temel hedefin ekonomide dengelenmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek olduğunu belirterek, “Kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurtiçi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir” ifadesini kullandı.

Erdoğan, proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verileceğini kaydederek, “Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2019 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir” dedi.

DOLAR KURU 5.60 TL

2019-2021 dönemi yatırım teklifleri 2019 yılı fiyatlarıyla ve TL olarak hazırlanacak. 2019 yılı kur değeri, gösterge niteliğinde olmak üzere yıllık ortalama 1 ABD doları 5.60 TL’ye eşit olmak üzere kullanılacak. Kamuya alınacak taşıtların bedelleri de sınırlı bir şekilde artırılacak. Buna göre, 2019 yılında kamuya alınacak binek otomobiller 163-180 bin TL düzeyinde olacak. Resmi Gazete’de dün 2019-2021 yıllarına ilişkin mali plan da yayımlandı. Mali Plan’da Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi tarafından hazırlanacak ve takibi yapılacak Tasarruf ve Gelir Dönüşüm Programı ile kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler sağlanacağı vurgulandı.

KALICI HARCAMA YOK

Mali disiplinin, ekonomik ve dengelenme sürecinin en temel destekleyicisi olacağının vurgulandığı mali planda, “Mevcut harcama programları gözden geçirilerek önceliğini yitirmiş faaliyet ve projeler sonlandırılacaktır. Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacaktır” denildi. Planda, tasarruflara yönelik olarak, “Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamalar sınırlandırılacaktır” denildi. Plana göre; kamu kurumlarının uzun vadeli tedarik planları hazırlanacak, benzer ihtiyaçlarının ortak alım yöntemiyle temin edilmesi yaygınlaştırılacak. Kamu kurumlarında taşıt kullanımında maliyet etkinlik analizleri yapılarak tasarruf sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacak. İlaç kullanımının optimize edilmesi ve ilaç maliyetlerinin azaltılması konusunda projeler uygulamaya konulacak. Tarımda Milli Birlik Projesi hayata geçirilerek, tohumdan sofraya gıda değer zinciri, gıda güvenliği ve uluslararası rekabet önceliğinde yeniden yapılandırılacak.

MEGA PROJELER YABANCI YATIRIMLA

Mali plana göre ihalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya alınacak. Devam eden projelerden finansman koşulları uygun olanlar için yeni ve daha uzun zamana yayılmış iş planları oluşturulacak. Mega-altyapı projeleri doğrudan yabancı yatırım yoluyla, uluslararası finansman ile hayata geçirilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 2.8 MİLYAR

Mali Plan’da kamu idarelerinin 2019 yılı teklif tavanları da yer aldı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 yılı bütçesi 2.8 milyar lira olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2019 yılı için 10.4 milyar, MIT'e 2 milyar 157 milyon, TBMM'ye 1 milyar 147 milyon, Milli Savunma Bakanlığı'na 46 milyar 462 milyon, İçişleri Bakanlığı'na 8 milyar 572 milyon, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 388 milyar 945 milyon, Milli Eğitim Bkanlığı'na 113 milyar 813 milyon, Sağlık Bakanlığı'na 48 milyar 335 milyon, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 13 milyar 602 milyon, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bkanlığı'na 103 milyar 91 milyon ve Emniyet Genel Müdürlüğü'na 33 milyar 676 milyon lira bütçe ayrıldı.

LÜKS TÜKETİME EK VERGİ SİNYALİ

Eekonomik dengelenme sürecine katkı sağlamak adına lüks veya ithal yoğunluğu yüksek ürünler tespit edilerek bunlara ilişkin vergisel düzenlemeler yapılacak. Gayrimenkul vergilendirme sistemi tapu harçları ve emlak vergilerinin taşınmazların gerçek değeri üzerinden alınmasını destekleyecek şekilde gözden geçirilecek.