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Açıköğretim Fakültesi'nde kayıt yenileme işlemleri başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ile İktisat ve İşletme Fakültelerine 2017-2018 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün itibari ile başladı. AÖF Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri için son gün 6 Ekim

Açıköğretim Fakültesi'nde kayıt yenileme işlemleri başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ile İktisat ve İşletme Fakültelerine 2017-2018 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün itibari ile başladı. AÖF Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri için son gün 6 Ekim

26 Eylül 2017 Salı 14:26
Açıköğretim Fakültesi'nde kayıt yenileme işlemleri başladı
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ANADOLU Üniversitesinin (AÜ) Açıköğretim ile İktisat  ve İşletme Fakültelerine 2017-2018 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme  işlemleri başladı. 

AÜ'nün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün başlayan kayıt  yenileme işlemi, sırasıyla "ders seçimi (ekle-sil)" ve "kayıt yenileme bedelinin  ödenmesiyle gerçekleşiyor. Ders seçimini yapmadan bankada ödeme bilgileri  oluşmuyor ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemiyor.

Güz döneminde kayıt yeniletecek öğrenciler, 45 krediyi geçmeyecek  şekilde ders seçebiliyor. Ders seçimi yapan öğrenciler, 2017-2018 öğretim yılı  güz dönemi öğretim gideri, dönem öğrenim ücreti ve dönem öğrenci katkı payı  ödemelerini 26 Eylül-6 Ekim tarihlerinde kredi kartı/banka kartıyla, Ziraat  Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), mobil bankacılık veya internet  bankacılığından gerçekleştirebiliyor.

Öte yandan, kayıt yenileme tarihinin son günü olan 6 Ekim'de de  internet, ATM ve mobil bankacılığından saat 23.30'a kadar ödeme yapılabileceği,  kayıt yenileme işlemini yapan öğrencilerin "aof.anadolu.edu.tr" adresi "öğrenci  otomasyonu" bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini verilen  tarihleri içinde mutlaka kontrol etmesi gerektiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu ÜniversitesiAöfKayıt Yenileme
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