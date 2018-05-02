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Açıkla artık şu adayını!

MHP lideri Bahçeli, adayını bir türlü açıklamayan CHP’ye seslenerek, “Valla sabrı çok taşırdı, millet merak ediyor. Bir gün CHP’nin önünde halk toplanacak ‘artık açıkla şu adayını’ diyecek” dedi. Bahçeli, SP lideri Temel Karamollaoğlu için, “Son yılların en popüler siyasetçisi!” esprisini yaptı.

Açıkla artık şu adayını!

MHP lideri Bahçeli, adayını bir türlü açıklamayan CHP’ye seslenerek, “Valla sabrı çok taşırdı, millet merak ediyor. Bir gün CHP’nin önünde halk toplanacak ‘artık açıkla şu adayını’ diyecek” dedi. Bahçeli, SP lideri Temel Karamollaoğlu için, “Son yılların en popüler siyasetçisi!” esprisini yaptı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:33
Açıkla artık şu adayını!
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Saadet Partisinin cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Temel Karamollaoğlu olduğunun açıklanmasına ilişkin soru üzerine Bahçeli, "Allah hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştu, bugün noktaladı. Bakalım bundan sonra ne kadar tekrarlanacak ona bakmak lazım" ifadesini kullandı. Başbakan Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarına ilişkin bir soruya ise Bahçeli, "Seçim sathına girdikten sonra neden manidar bulsunlar? Zaten seçim beyannamesi, adı üstünde. Paket diyorlar ona. Geçmiş dönemlerde her partinin seçim beyannamelerinde bulunan konular" cevabını verdi.

BİR GÜN HALK TOPLANACAK

CHP'nin adayının cuma günü açıklanacağının hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Valla sabrı çok taşırdı, millet merak ediyor. Bir gün CHP'nin önünde halk toplanacak 'artık açıkla şu adayını' diyecek. O konuma geliyorlar" değerlendirmesinde bulundu. İttifak protokolünün ne zaman şekilleneceğine ilişkin soru üzerine Bahçeli, "Çarşamba günü. Hazırlıklar tamamlanmış. Her iki partinin, yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin çalışmaları tamamlanmış durumda. Zannediyorum yarın grup kararları alınmak suretiyle YSK'ye müracaatlar yapılmış olacak" diye konuştu. Bahçeli, "Protokolün içeriği nedir. Her iki genel başkanın imzasıyla mı sunulacak?" sorusu üzerine de "Onu tam ben bilemiyorum. Görevlendirdiğimiz arkadaşlar açıklarlar. Bize de imza düşerse imzalarız" dedi.

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Son Güncelleme: 02.05.2018 11:37
Anahtar Kelimeler:
MHP Lideri BahçeliMHP
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