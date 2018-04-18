Açığa alınan Yüzbaşı, eski görev yerinde intihar etti

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde açığa alınan Yüzbaşı Fatih Uğur K., kısa süre önce görev yaptığı Askerlik Şubesi'nin önünde, özel güvenlik görevlisinin kaptığı tabancasıyla yaşamına son verdi.
2.5 AY ÖNCE GÖREVDEN ALINMIŞTI
Ödemiş Askerlik Şubesi Başkanı iken 2.5 ay önce açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur K. gece geç saatlerde, daha önce görev yaptığı binaya geldi. Askerlik Şubesi'nde görevli, nöbet tutan özel güvenlik görevlisinin belinden silahını kapan Fatih Uğur K., başına ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatih Uğur K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
SORUŞTURMA AÇILDI
Yapılan incelemenin ardından Fatih Uğur K.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.