Acı haber! Yedikleri nar faciaya yol açtı
Aynı aileden 6 kişi yedikleri nardan zehirlenerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Aileden Saliha Çakır (4), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı
GÜNDEM 30.10.2019, 23:11
OLAY, öğlen saatlerinde Yeşilhisar'ın Kavak Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Çakır (65), Saliha Çakır (59), Osman Çakır (24), Üzeyir Çakır (34), Keser Çakır (42) ve Saliha Çakır, iddiaya göre uzun süre beklemiş narı yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan aile, kendi imkanlarıyla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan aileden durumu ağır olan Saliha Çakır, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çakır, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Namaz Vakti 30 Ekim 2019
|İmsak
|05:52
|Güneş
|07:13
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:43
|Akşam
|18:09
|Yatsı
|19:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Granada
|10
|20
|3. Atletico Madrid
|11
|20
|4. Real Sociedad
|10
|19
|5. Sevilla
|10
|19
|6. Real Madrid
|9
|18
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Osasuna
|10
|14
|9. Real Valladolid
|11
|14
|10. Athletic Bilbao
|10
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Valencia
|10
|13
|13. Deportivo Alaves
|11
|12
|14. Levante
|10
|11
|15. Mallorca
|10
|10
|16. Eibar
|10
|9
|17. Celta de Vigo
|10
|9
|18. Real Betis
|10
|9
|19. Espanyol
|10
|8
|20. Leganés
|10
|5