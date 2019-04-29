Acı haber sonrası kahreden detay! İki ay önce kızını kucağına almıştı...

SPOR Toto Süper Ligi 30. haftasında oynanan Kayserispor Alanyaspor maçının ardından Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Josef Sural, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan korkunç kazada hayatını kaybeden yıldız futbolcu Josef Sural’ın yaklaşık 2.5 ay önce Prag’da kızı dünyaya gelmişti.



Josef Sural, devre arasında 160 bin euro karşılığında Sparta Prag’dan Aytemiz Alanyaspor’a transfer olmuş, 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sural 12 Ocak’taki imza töreninde yaptığı açıklamada, “Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor’u tercih ettim” şeklinde konuşmuştu.

JOSEF SURAL KİMDİR?

30 Mayıs 1990 yılında Çekya’da doğan forvet oyuncusu Josep Sural, kariyerine 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başladı. Çek forvet, daha sonra 2011-2016 yılları arasında Slovan Liberec takımında forma giydi. 2016 yılında Çekya’nın köklü takımı Sparta Prag’a transfer olan 29 yaşındaki forvet, attığı gollerle adından söz ettirdi.

Josep Sural, 2018-19 sezonu ara transfer döneminde Çekya temsilcisi Sparta Prag’tan Alanyaspor’a transfer oldu. Devre arası transfer döneminde 160 bin euro bonservis bedeliyle Alanyaspor’a transfer olan Sural, çıktığı 9 maçta 1 gol attı.