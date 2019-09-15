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Acı haber geldi: Bir asker şehit oldu

Iğdır'da devriye görevi sırasında araç kazası sonucu yaralanıp hastanede tedavi gören bir asker şehit oldu

GÜNDEM 15.09.2019, 09:05 15.09.2019, 09:07
Acı haber geldi: Bir asker şehit oldu
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MİLLİ Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Iğdır'da 6  Haziran'da devriye görevi esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve hastanede  tedavisine devam edilen Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu, yapılan tüm müdahalelere  rağmen kurtarılamayarak 14 Eylül'de şehit oldu.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda  hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet,  kederli ailesine, Türk  Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."  ifadelerine yer verildi.
 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Bakanlığın Twitter hesabından,  Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

#acı haber #şehit #araç kazası
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