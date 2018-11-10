Acı haber! Alanya şehidine ağlıyor

Alanya'da şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde dün saat 17.00 sularında meydana gelen büyük patlamada Alanyalı Yusuf Önder şehit oldu. Şehit Önder'in evi dev Türk bayraklarıyla donatıldı.

Acı haber! Alanya şehidine ağlıyor
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Şehidimizden geriye bunlar kaldı

Şehidimizden geriye bunlar kaldı

Mehmet AL

ALANYA bugün gelen şehit haberiyle yasa boğuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada 7 askerin şehit olduğu, 25 askerin de yaralandığı bilgisini vermesinin ardından şehit askerlerden birinin Alanya'da ikamet eden Bursa nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki topçu er Yusuf Önder olduğu öğrenildi.

Şehidin Alanya'nın Kadıpaşa Mahallesinde ikamet ettiği babası Sunay Önder'in hediyelikçi olarak esnaf olduğu ve bir kız kardeşi olan şehit Yusuf Önder'in bekar olduğu belirtildi.
Kaymakam Mustafa Harputlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve vatandaşlar şehit evine ziyaret ettiler.


Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2018, 21:29
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