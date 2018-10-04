Acı haber! 7 askerimiz şehit oldu

BATMAN'IN Gercüş ilçesinde PKK’lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada 7 asker şehit oldu, 1'i ağır 2 asker yaralandı.Gercüş’te, PKK’lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada 7 asker şehit oldu. Şehitlerin naaşları, olay yerinden ambulans ve cenaze araçlarıyla alınarak, Batman Bölge Devle Hastanesi morguna kaldırıldı.Tedavi altına alınan 2 yaralıdan birinin sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon sürüyor.

SAMSUNLU ŞEHİDİN SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında, yola tuzaklanan EYP'nin patlatılması sonucu 7 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Şehit olan askerlerden birinin Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu (29) olduğu öğrenildi.



Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu’nun acı haberi memleketi Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan baba ocağına ulaştı. Haberi alan acılı aile gözyaşlarını tutamadı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Öte yandan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksu’nun 2 hafta önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ise görenleri duygulandırdı. Göksu nişanlısıyla birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak üzerine ise şu yazıyı yazdı: "Yanında olamasam da kalbim hep seninle sevdiğim. Beraber mutlu yıllara. Nişanımızın 1. yıl dönümü kutlu olsun.”

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 11:53