Acı haber! 4 askerimiz şehit oldu

BATMAN'IN Gercüş ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP 'nin patlatılması sonucu ilk bilgilere göre; 4 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı.

YOLA TUZAKLANAN EYP PATLADI: 4 ASKER ŞEHİT, 5 ASKER YARALI

Gercüş ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında zırhlı askeri araç geçerken, PKK'lı teröristler yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı.

YARALI 3 ASKERİN SAĞLIK DURUMU AĞIR

Saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralı 5 asker hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerden 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

"TERÖRİSTLERİN YAKALANMASI İÇİN GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI"

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında operasyona giden zırhlı askeri aracımızın geçişi esnasında El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 09:16