Acı haber: 1 şehidimiz var
Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı verdi
GÜNDEM 16.11.2019, 09:51 16.11.2019, 09:56
MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:
"Barış Pınarı Harekâtı kapsamında11 Ekim 2019 tarihinde Resülayn Bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 15 Kasım 2019 tarihinde şehit olmuştur"
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