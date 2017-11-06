Acı haber: 1 polis hayatını kaybetti

KAZA , sabah saatlerinde Kızıltepe- Nusaybin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis memuru A.T. yönetimindeki 10 DP 401 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Kazada, A.T. hayatını kaybetti. A.T.’nin cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. A.T.’nin Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli olduğu öğrenildi.

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