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10 Kasım 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Kasım Günlük Burç Yorumu
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Abisini bu yüzden öldürmüş!

DEAŞ’ın talimatıyla örgüte muhalif öz abisi Abdulkadir Abdurrahman’ı başına tabancayla ateş açarak infaz ettiği görüntüsü propaganda amaçlı sosyal medyada yayınlanan ve önceki gün Kayseri’de başarılı operasyonla yakalanan Iraklı terörist Abdulkhaleq Abdulqader Ali’nin (47) emniyetteki işlemleri sürüyor. Zanlı, sorgusunda abisini infaz ettiği görüntüleri doğruladı

Abisini bu yüzden öldürmüş!

DEAŞ’ın talimatıyla örgüte muhalif öz abisi Abdulkadir Abdurrahman’ı başına tabancayla ateş açarak infaz ettiği görüntüsü propaganda amaçlı sosyal medyada yayınlanan ve önceki gün Kayseri’de başarılı operasyonla yakalanan Iraklı terörist Abdulkhaleq Abdulqader Ali’nin (47) emniyetteki işlemleri sürüyor. Zanlı, sorgusunda abisini infaz ettiği görüntüleri doğruladı

10 Kasım 2017 Cuma 07:39
Abisini bu yüzden öldürmüş!
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DEAŞ bünyesinde Kuzey Irak’ın Telafer bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlenen Ali, kendisinden bir yaş büyük ağabeyinin Irak’ta polis olduğunu, DEAŞ’a muhalif hareket ettiğini, bu nedenle örgüt tarafından infaz emri verildiğini, samimiyeti ve örgüte bağlılığının test edilmesi için infazın kendisine yaptırıldığını anlattı.

20 gün önce gelmiş

İstihbarat çalışmaları sonucu yaklaşık 20 gün önce yasa dışı yollardan, Suriye üzerinden Hatay’a girdiği tespit edilen, otobüsle geldiği Kayseri’deki terminalde kendisini karşılamaya gelen örgüt üyesiyle yakalanan Ali’nin, eşi ve 2 çocuğunun da yaklaşık 2 ay önce kente getirildiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞAbdulkadir Abdurrahman
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