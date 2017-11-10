Abisini bu yüzden öldürmüş!

DEAŞ bünyesinde Kuzey Irak’ın Telafer bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlenen Ali, kendisinden bir yaş büyük ağabeyinin Irak’ta polis olduğunu, DEAŞ’a muhalif hareket ettiğini, bu nedenle örgüt tarafından infaz emri verildiğini, samimiyeti ve örgüte bağlılığının test edilmesi için infazın kendisine yaptırıldığını anlattı.
20 gün önce gelmiş
İstihbarat çalışmaları sonucu yaklaşık 20 gün önce yasa dışı yollardan, Suriye üzerinden Hatay’a girdiği tespit edilen, otobüsle geldiği Kayseri’deki terminalde kendisini karşılamaya gelen örgüt üyesiyle yakalanan Ali’nin, eşi ve 2 çocuğunun da yaklaşık 2 ay önce kente getirildiği belirlendi.
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