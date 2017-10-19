Abdullah Öcalan öldü mü? HDP'yi harekete geçiren haber

TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, sosyal medyadaki terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğü iddialarına ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Ailesi, avukatları ya da bizden 1-2 kişinin adaya giderek Öcalan'la görüşme gerçekleştirmesi gerektiğini belirttim ancak Adalet Bakanı'ndan henüz olumlu veya olumsuz bir geri dönüş olmadı." dedi.

Buldan ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Ceylan Bağrıyanık, HDP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

ADALET BAKANIYLA GÖRÜŞTÜM

Toplantıda konuşan Buldan, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın öldüğü iddialarına ilişkin iki gün önce Adalet Bakanı Gül ile yaptığı telefon görüşmesinde, kaygılı olduklarını ifade ettiğini söyledi.

Buldan, "Adalet Bakanı, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı'nın açıklama yaptığını belirtti ancak ben bunun yeterli olmadığını dile getirdim. Ailesi, avukatları ya da bizden 1-2 kişinin adaya giderek Öcalan'la görüşme gerçekleştirmesi gerektiğini belirttim ancak Adalet Bakanı'ndan henüz bana olumlu veya olumsuz bir geri dönüş olmadı. Bekleme halindeyiz." ifadelerini kullandı. Önder de durumu bir an önce öğrenmelerinin tarihi önemde olduğunu savundu.