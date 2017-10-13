Abdullah Öcalan öldü mü? Başsavcılık'tan resmi açıklama geldi

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İmralı Cezaevi'nde hükümlü Öcalan'ın öldüğü yönünde haberler yer aldığı aktarıldı.
Bursa Cumhuriyet Basşsavcısı Uğurhan Kuş imzası ile yapılan yazılı açıklamada, İmralı Adası'nda bulunan, Abdullah Öcalan'ın öldüğü şeklindeki sosyal medya hesaplarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"HABERLER TAMAMEN ASILSIZDIR"
"Bazı sosyal medya hesaplarında Abdullah Öcalan isimli hükümlünün öldüğü yönünde haberler yer aldığı anlaşılmış olup, bu haberler tamamen asılsızdır. Bu tür asılsız haberleri yapan ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gereğine tevessül edilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur."
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.