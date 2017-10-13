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Abdullah Öcalan öldü mü? Başsavcılık'tan resmi açıklama geldi

Bazı sosyal medya hesaplarında yapılan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın hayatını kaybettiğine dair paylaşımların doğru olmadığı bildirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İmralı Cezaevi'nde hükümlü Öcalan'ın öldüğü yönünde haberler yer aldığı aktarıldı

Abdullah Öcalan öldü mü? Başsavcılık'tan resmi açıklama geldi

Bazı sosyal medya hesaplarında yapılan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın hayatını kaybettiğine dair paylaşımların doğru olmadığı bildirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İmralı Cezaevi'nde hükümlü Öcalan'ın öldüğü yönünde haberler yer aldığı aktarıldı

13 Ekim 2017 Cuma 22:04
Abdullah Öcalan öldü mü? Başsavcılık'tan resmi açıklama geldi
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BURSA Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İmralı Cezaevi'nde hükümlü Öcalan'ın öldüğü yönünde haberler yer aldığı aktarıldı.

Bursa Cumhuriyet Basşsavcısı Uğurhan Kuş imzası ile yapılan yazılı açıklamada, İmralı Adası'nda bulunan, Abdullah Öcalan'ın öldüğü şeklindeki sosyal medya hesaplarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"HABERLER TAMAMEN ASILSIZDIR"

"Bazı sosyal medya hesaplarında Abdullah Öcalan isimli hükümlünün öldüğü yönünde haberler yer aldığı anlaşılmış olup, bu haberler tamamen asılsızdır. Bu tür asılsız haberleri yapan ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gereğine tevessül edilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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abdullah öcalan öldü başsavcılık tan resmi açıklama geldi
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