Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine ilişkin AKP'den açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Öcalan'ın avuklatlarıyla yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Çelik, görüşmenin İstanbul seçimleriyle ilgili olmadığını söyleyerek, "Bu tip görüşmeler mutlaka gündeme bağlanmaya çalışılır. Her dönemde bu tip tartışmalar yaşandı" dedi. Çelik görüşmeye izin verilmesini de, "Görüşmeleri engelleyen bir yargı kararı vardı, yakın zamanda kalktı. Hukuki engel kalkınca bu görüşmenin önünde bir engel kalmadı" sözleriyle değerlendirdi.