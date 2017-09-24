Abdullah Gül’den referandum uyarısı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter hesabından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin palnladığı bağımsızlık referandumuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.
“MEVCUT DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRECEKTİR”
Gül, “İki Müslüman Arap ülkesi Irak ve Suriye'nin belkemikleri zaten kırılmışken, bölgede bu kadar acı ve yıkım yaşanırken, şimdi de kaçınılmaz Arap-Kürt savaşlarının başlamasına yol açacak referandum kararından vazgeçmenin Irak Kürtler’i için de iyi olacağını düşünüyorum. Ayrıca, Türkmen, Kürt ve Arap halklarının bir arada bulunduğu Kerkük'te bu tür bir emrivaki, mevcut durumu daha da kötüleştirecektir” dedi.
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