Abdullah Gül yine Erdoğan ile ters köşe oldu: Yeni Zelanda olayı için ne dedi?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 kişinin katledildiği terör saldırılarıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Abdullah Gül yine Erdoğan ile ters köşe oldu: Yeni Zelanda olayı için ne dedi?
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GÜL, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'ın yaptığı "sağduyulu konuşmalar, ortaya koyduğu kuşatıcı politika ve sergilediği samimi ve kararlı tavrı" tüm liderlerin "örnek alması" gerektiğini belirtti.
Gül'ün yaptığı paylaşım şöyle: 
"Yeni Zelanda’da yaşanan tüyler ürpertici katliam sonrasında Başbakan Jacinda Ardern’in yaptığı sağduyulu konuşmalar, ortaya koyduğu kuşatıcı politika ve sergilediği samimi ve kararlı tavır tüm liderlerin örnek almasını gerektirecek niteliktedir."
Abdullah Gül Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'i övdüğü mesajı zamanlama itibariyle ilginç bulundu. Başbakan Ardern ile Erdoğan arasında 'kriz' olduğu haberlerinin olduğu günde gelen twit şöyle:

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