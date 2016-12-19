Abdullah Gül ve Davutoğlu’na ‘darbe’ soruları

TBMM FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun AKP’li üyeleri, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yazılı olarak bir metin gönderdi. Metinde “Şubat 2012 tarihli MİT Müsteşarı'nın ifade vermeye çağrılması hadisesinde MİT Müsteşarı'na ifade vermeye gitmesinde bir sakınca olmadığını telkin ettiğiniz şeklindeki iddialara açıklık getirir misiniz?” gibi sorular yer alıyor. AKP’li üyeler, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na da “Başbakan Tayyip Erdoğan'ın izni dahilinde Fetullah Gülen ile bir görüşme yaptığınızdan bahsedilmektedir. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz?” sorusunu yöneltti.

ABDULLAH GÜL’E CEMAAT SORULARI

Hürriyet’in haberine göre; Abdullah Gül'e sorulan 27 sorudan bazıları özetle şöyle:

– FETÖ örgütlenmesi hakkında istihbari bilgi aldınız mı?

– MGK toplantılarında, ‘Fetullah' ön adıyla başlayan illegal yapıya dair bir husus gündeme getirildi mi?

– Gazeteci Fehmi Koru'nun Amerika'ya gitmesi yönünde bir talep sizden mi geldi, yoksa kendisi mi size teklifte bulundu?

– 2004'te Faruk Loğoğlu eliyle Amerikalı yetkililere bir mektup gönderdiğiniz ve mektupta Gülen'i eğitimci sıfatıyla methettiğiniz iddialarına açıklık getirir misiniz?

– Devlet aklı, himmet paraları ile örgüte devasa finansal güç oluşturulmasını nasıl tespit edememiştir?

– Görev süreniz içerisinde, FETÖ/PDY örgütünü güvenlik açısından tehdit olarak gören herhangi bir rapor ya da bilgi size sunuldu mu?

– Refahyol ve AKP hükümetleri döneminde MGK'daki bilgilendirme sunumları FETÖ ile mi yoksa genel irticai faaliyetlerle mi ilgiliydi?

– Yetkili makamlarda bulunduğunuz süre boyunca FETÖ'nün kayıt dışı para kaynakları ve transferleri hakkında şüpheleriniz oldu mu? Araştırılması talimatı verdiniz mi?

– 7 Şubat hadisesinde söz konusu yapının niyeti hakkında bir kanaat edinmiş miydiniz, o tarihte nasıl değerlendirdiniz, bugün nasıl değerlendiriyorsunuz?

– Şubat 2012 tarihli MİT Müsteşarı'nın ifade vermeye çağrılması hadisesinde MİT Müsteşarı'na ifade vermeye gitmesinde bir sakınca olmadığını telkin ettiğiniz şeklindeki iddialara açıklık getirir misiniz?

DAVUTOĞLU’NA DA GÜLEN SORUSU



AKP’li üyeler, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na da “Başbakan Tayyip Erdoğan'ın izni dahilinde Fetullah Gülen ile bir görüşme yaptığınızdan bahsedilmektedir. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz?” sorusunu yöneltti.

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