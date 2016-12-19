Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Abdullah Gül ve Davutoğlu’na ‘darbe’ soruları

Darbe girişimi komisyonunun AKP'li üyeleri; eski Cumhurbaşkanları Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Sezer, eski Başbakanlar Ahmet Davutoğlu, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller ve Yıldırım Akbulut’a yazılı olarak sorular gönderdi. CHP’li üyeler, söz konusu isimlerin komisyonda dinlenilmesi gerektiği yolunda görüş bildirerek, soru hazırlamadı. Abdullah Gül'e gönderilen mektupta çok konuşulacak sorulara yer verildi

Abdullah Gül ve Davutoğlu’na ‘darbe’ soruları

Darbe girişimi komisyonunun AKP'li üyeleri; eski Cumhurbaşkanları Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Sezer, eski Başbakanlar Ahmet Davutoğlu, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller ve Yıldırım Akbulut’a yazılı olarak sorular gönderdi. CHP’li üyeler, söz konusu isimlerin komisyonda dinlenilmesi gerektiği yolunda görüş bildirerek, soru hazırlamadı. Abdullah Gül'e gönderilen mektupta çok konuşulacak sorulara yer verildi

19 Aralık 2016 Pazartesi 09:20
Abdullah Gül ve Davutoğlu’na ‘darbe’ soruları
banner404
TBMM FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun AKP’li üyeleri, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yazılı olarak bir metin gönderdi. Metinde “Şubat 2012 tarihli MİT Müsteşarı'nın ifade vermeye çağrılması hadisesinde MİT Müsteşarı'na ifade vermeye gitmesinde bir sakınca olmadığını telkin ettiğiniz şeklindeki iddialara açıklık getirir misiniz?” gibi sorular yer alıyor. AKP’li üyeler, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na da “Başbakan Tayyip Erdoğan'ın izni dahilinde Fetullah Gülen ile bir görüşme yaptığınızdan bahsedilmektedir. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz?” sorusunu yöneltti.
ABDULLAH GÜL’E CEMAAT SORULARI
Hürriyet’in haberine göre; Abdullah Gül'e sorulan 27 sorudan bazıları özetle şöyle:
– FETÖ örgütlenmesi hakkında istihbari bilgi aldınız mı?
– MGK toplantılarında, ‘Fetullah' ön adıyla başlayan illegal yapıya dair bir husus gündeme getirildi mi?
– Gazeteci Fehmi Koru'nun Amerika'ya gitmesi yönünde bir talep sizden mi geldi, yoksa kendisi mi size teklifte bulundu?
– 2004'te Faruk Loğoğlu eliyle Amerikalı yetkililere bir mektup gönderdiğiniz ve mektupta Gülen'i eğitimci sıfatıyla methettiğiniz iddialarına açıklık getirir misiniz?
– Devlet aklı, himmet paraları ile örgüte devasa finansal güç oluşturulmasını nasıl tespit edememiştir?
– Görev süreniz içerisinde, FETÖ/PDY örgütünü güvenlik açısından tehdit olarak gören herhangi bir rapor ya da bilgi size sunuldu mu?
– Refahyol ve AKP hükümetleri döneminde MGK'daki bilgilendirme sunumları FETÖ ile mi yoksa genel irticai faaliyetlerle mi ilgiliydi?
– Yetkili makamlarda bulunduğunuz süre boyunca FETÖ'nün kayıt dışı para kaynakları ve transferleri hakkında şüpheleriniz oldu mu? Araştırılması talimatı verdiniz mi?
– 7 Şubat hadisesinde söz konusu yapının niyeti hakkında bir kanaat edinmiş miydiniz, o tarihte nasıl değerlendirdiniz, bugün nasıl değerlendiriyorsunuz?
– Şubat 2012 tarihli MİT Müsteşarı'nın ifade vermeye çağrılması hadisesinde MİT Müsteşarı'na ifade vermeye gitmesinde bir sakınca olmadığını telkin ettiğiniz şeklindeki iddialara açıklık getirir misiniz?
DAVUTOĞLU’NA DA GÜLEN SORUSU

AKP’li üyeler, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na da “Başbakan Tayyip Erdoğan'ın izni dahilinde Fetullah Gülen ile bir görüşme yaptığınızdan bahsedilmektedir. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz?” sorusunu yöneltti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz15 Temmuz Darbe GirişimiAbdullah GülAhmet DavutoğluAkpAmerikaBaşbakanCemaatCHPCumhurbaşkanıDarbeFetöGülHürriyetParaTBMM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim