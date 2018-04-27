Abdullah Gül sonunda sessizliğini bozdu

VE merakla beklenen ilk sözler geldi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yarın detaylı bir açıklama yapacağını söyledi.

Cuma namazını kılmak için Maslak'ta Orman Müdürlüğü'nün yanındaki camiye gelen Abdullah Gül, çıkışta açıklamalarda bulundu.

"DETAYLI AÇIKLAMA YAPACAĞIM"

Gül özetle şunları söyledi:

Ülkemiz olağanüstü seçime gidiyor. Önce memleketimiz için hayırlı olsun. Şüphesiz ki seçim deyince beklentiler, tartışmalar bunlar da bunun bir parçası, bunlardan kaçınılamaz. Memleketin geleceğinden kaygı dyan tartışan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır. Bugünlerde bu tartışmalar olurken benim ismim etrafında da herkes bir şeyler söylüyor. Bunlara bir cami önünde açıkçası konuşmak, düşüncelerimi açıklamak istemem. Yarın sizi çağıracağım. Detaylı olarak yarın anlatacağım.