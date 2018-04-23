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"Abdullah Gül aday olursa destekler misiniz" sorusuna HDP'den yanıt

HDP'li vekil Ziya Pir, "Seçimlerde Abdullah Gül'ün aday olması durumda onu destekler misiniz?" sorusuna "Erdoğan'a karşı onu destekleriz." diyerek yanıt verdi

"Abdullah Gül aday olursa destekler misiniz" sorusuna HDP'den yanıt

HDP'li vekil Ziya Pir, "Seçimlerde Abdullah Gül'ün aday olması durumda onu destekler misiniz?" sorusuna "Erdoğan'a karşı onu destekleriz." diyerek yanıt verdi

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:28
"Abdullah Gül aday olursa destekler misiniz" sorusuna HDP'den yanıt
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 HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, "Seçimlerde Abdullah Gül'ün aday olması durumda onu destekler misiniz?" sorusuna yanıt verdi. Pir, "Tabanımızda Abdullah Gül'ün desteklenmesi için bir talep var. Dolayısıyla Erdoğan'a karşı onu destekleriz." diye konuştu.

"YÜZDE 10 BARAJINI GEÇİYORUZ"

 Rudaw haber bültenine bağlanan Ziya Pir, HDP'nin seçimlere ismi geçen partilerle (HÜDA-PAR/ CHP) ittifak yapmayacağını çünkü yaptıkları anketlere göre yüzde 10 barajını geçtiklerini söyledi.

"ADAY OLARAK İLK TERCİHİMİZ DEMİRTAŞ"

Pir, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda kimsenin kazanmayacağını düşünüyoruz. Aday olarak ise ilk tercihimiz Sayın Selattin Demirtaş olur" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
HdpZiya PirAbdullah Gül
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