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ABD’nin Türkiye’de 50 nükleer silahı var

14 ülkede 15 bin nükleer silah olduğu tahminine yer veren TBMM, ABD’nin Türkiye’nin de aralarında yer aldığı beş NATO ülkesinde 150 nükleer silahı bulunduğunu bildirdi

ABD’nin Türkiye’de 50 nükleer silahı var

14 ülkede 15 bin nükleer silah olduğu tahminine yer veren TBMM, ABD’nin Türkiye’nin de aralarında yer aldığı beş NATO ülkesinde 150 nükleer silahı bulunduğunu bildirdi

31 Ekim 2017 Salı 06:50
ABD’nin Türkiye’de 50 nükleer silahı var
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ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer silah denemeleri nedeniyle gerginlik yaşanırken, TBMM, dünyadaki nükleer silah dağıtılımını araştırdı. TBMM, ABD’nin Türkiye’nin de aralarında yer aldığı beş NATO ülkesinde 150 nükleer silahı bulunduğunu bildirdi. TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, “Nükleer Silahlara İlişkin Veriler” başlıklı araştırma raporunda çarpıcı bilgilere yer verdi. Temmuz 2017 itibarıyla 14 ülkede 107 sahada 15 bin civarında nükleer silah olduğu tahminine yer verilen raporda, şunlar kaydedildi:
150 ABD nükleer silahı
 
“Bu silahların yaklaşık 9 bin 400’ü askeri kullanım için cephaneliklerde bulunurken, geriye kalanlar yok edilmek üzere atıl beklemektedir.
 
Cephaneliklerdeki silahların yaklaşık 4 bin 150’si her an kullanılabilecek durumda iken, bin 800’ü kısa sürede kullanıma hazır hale getirilebilecek yüksek alırm düzeyindedir.
 
Dünya nükleer silah stokunun çok büyük bir kısmı (yüzde 93) Rusya ve ABD’nin elindedir. Bunlara ek olarak yedi ülkenin daha nükleer silahı bulunmaktadır: İngiltere, Fransa, Çin, İsrail, Hindistan, Pakistan ve Kuzey Kore.”
 
Türkiye’de nükleer silah olduğu bilgisi TBMM’nin hazırladığı raporda kayda da geçirildi.
 
Raporda, “Nükleer silah sahibi olmayan beş NATO üyesi ülkede ise (Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye) 6 hava üssünde yaklaşık 150 ABD nükleer silahı bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.
 
Raporda, hükleer silah bulunan dokuz ülkeden beşinin (ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere) Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması çerçevesinde, “nükleer silah sahibi ülke” statüsünde bulunduğu, Hindistan, Pakistan ve İsrail’in bu anlaşmaya hiçsir zaman taraf olmadan nükleer silaha sahip olduğu ifade edildi.
 
Raporda, Kuzey Kore’nin ise 2003’te Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’ndan çekilerek nükleer silah geliştermeye devam ettiği vurgulandı.
 
Kuzey Kore çekildi
 
Rapordaki verilere göre Rusya’nın 7 bin ABD’nin 6 bin 800, Fransa’nın 300, Çin’in 260, İngiltere’nin 215, Pakistan’ın 130, Hindistan’ın 120, İsrail’in 80 ve Kuzey Kore’nin 10 nükleer silahı bulunuyor.
 
50 tane B61 olduğu tahmin ediliyor
 
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) nükleer paylaşım programı çerçevesinde, ABD, soğuk savaş döneminde, Türkiye dahil Avrupa’daki bazı ittifak üyesi ülkelere nükleer silah yerleştirdi. ABD’nin 1960’larda yerleştirdiği bu silahların bir bölümü halen Türkiye’de bulunuyor. Söz konusu nükleer silahlar, Washington ile Ankara arasında 1950’lerin sonlarında düzenlenen müzakereler sonucunda, 1960’ların başında yerleştirilmişti. Bu silahlardan B61 tipi bombalar, halen Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde bulunuyor. Öte yandan aynı dönemde yerleştirilen nükleer başlıklı Jüpiter füzeleri, Türkiye tarafından sadece 1961 ile 1963 arasındaki kısa süre boyunca muhafaza edilebildi. Söz konusu füzeler, soğuk savaşın merkez ülkeleri ABD ile Sovyetler Birliği (SSCB) arasında yaşanan Küba Füze Krizi sonucu Nisan 1963’te çekilmişti. NATO tarafından da baz alınan Amerikan Bilim Adamları Federasyonu’nun (FAS) verilerine göre Türkiye’deki B61 sayısının 50 olduğu

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