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ABD’li diplomat uyardı: ‘Iraklı Kürtler Birkaç Yıl İçinde Bağımsızlık Kazanır’

Amerikalı emekli diplomat Peter Galbraith, Amerika ve diğer ülkelerin erteleme baskılarına rağmen Irak’taki Kürt bölgesinde Pazartesi günü yapılacak referandumu ertelemenin artık mümkün olmayacağını öne sürdü

ABD’li diplomat uyardı: ‘Iraklı Kürtler Birkaç Yıl İçinde Bağımsızlık Kazanır’

Amerikalı emekli diplomat Peter Galbraith, Amerika ve diğer ülkelerin erteleme baskılarına rağmen Irak’taki Kürt bölgesinde Pazartesi günü yapılacak referandumu ertelemenin artık mümkün olmayacağını öne sürdü

24 Eylül 2017 Pazar 12:08
ABD’li diplomat uyardı: ‘Iraklı Kürtler Birkaç Yıl İçinde Bağımsızlık Kazanır’
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1980'li yıllarda Kürt sorunuyla yakından ilgilenmeye başlayan ve 1990'lı yılların başında Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'in Kürt azınlık üzerinde kimyasal silah kullandığının ortaya çıkarılmasında rol oynayan Peter Galbraith, referandumu bu noktadan sonra iptal etmenin imkansız olduğunu söyledi. Amerika'nın Hırvatistan eski büyükelçisi olan Peter Galbraith, Amerika'nın Sesi'yle Erbil'den yaptığı telefon görüşmesinde, “Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandumu iptal etmesini düşünmek mümkün değil. Eğer böyle bir adım atarlarsa kendi toplumlarının gözünde hiçbir güvenilirlikleri kalmaz. İstikrarsızlık doğar” şeklinde konuştu.

Bölgesel Kürt Yönetimi'ne gönüllü danışmanlık yapan Peter Galbraith, geçmişte Doğu Timor'un bağımsızlığını kazanmasından sonra Birlemiş Milletler'in geçiş yönetiminde görev almıştı. Uzman, Kürt bölgesinin hangi yolda ilerleyeceğinin açık olduğunu kaydetti. Galbraith, “Halkın kullanacağı oy –ki çoğunluğun bağımsızlık lehine oy kullanacağını varsayıyoruz –, geleceğin yönünü belirleyecek. Müzakerelerin referandumdan sonra yapılması gerekiyor. Müzakerelerin ana gündem maddesi bağımsızlık olacak. Bağımsızlığa ulaşmak birkaç yıl alabilir. Bu süreç içinde önce bir ‘ara adım' atılabilir, örneğin bir konfederasyon kurulması gibi” dedi.Galbraith ayrıca Amerika ya da başka ülkelerin Kürt bölgesinin bağımsızlık ilanını kabul etmeyecekleri şeklindeki varsayımları da ciddiye almadığını dile getirerek, “Ne zaman yeni bir ülke ortaya çıksa Amerika buna karşı çıkar. Amerika, Sovyetler Birliği'ni de Bosna'yı da bir arada tutmak istiyordu. Hep aynı şey oluyor. Kürdistan referandumunu yapıp, bağımsızlığa doğru adım attığında Amerika bunu kabullenecektir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
BarzaniIrakKürdistan
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