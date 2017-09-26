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AB’den Türkiye’ye desteğe devam mesajı

AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı Begeot: “AB, Türkiye’yi desteklemeye devam edecek çünkü birlikte insanların yaşamaktan memnun olacağı daha iyi bir dünya inşa etmek istiyoruz”

AB’den Türkiye’ye desteğe devam mesajı

AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı Begeot: “AB, Türkiye’yi desteklemeye devam edecek çünkü birlikte insanların yaşamaktan memnun olacağı daha iyi bir dünya inşa etmek istiyoruz”

26 Eylül 2017 Salı 09:27
AB’den Türkiye’ye desteğe devam mesajı
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TÜRKİYE ve Avrupa Birliği (AB) iş birliğinde, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulusal Ajans ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi aracılığıyla gerçekleştirilen “Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişimini Desteklemek Suretiyle Eğitimde Kalitenin Artırılması Projesi”nin kapanış toplantısı yapıldı.

AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı François Begeot, burada yaptığı konuşmada, son derece önemli olan eğitim ve öğretimin AB politikalarının tam merkezinde bulunduğunu söyledi. İnsan kaynaklarının geliştirilmesinin Türkiye’nin de öncelikleri arasında yer aldığını belirten Begeot, büyümenin ancak eğitime yatırımla gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Begeot, bu programdan 7 bin 700’den fazla eğitimci ve öğretmenin faydalandığını dile getirdi. Begeot, “AB, Türkiye’yi desteklemeye devam edecek çünkü birlikte insanların yaşamaktan memnun olacağı daha iyi bir dünya inşa etmek istiyoruz, daha iyi eğitim almalarını, daha refah şekilde yaşamalarını istiyoruz” diye konuştu.

AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel de “Bu projeler kapsamında yaptığınız her faaliyet, Avrupa’da Türkiye’ye yönelik yanlış algının değişmesine katkı sağlayacaktır. Avrupa’nın kuruluş değerleri için en büyük tehlike olan aşırı sağın güçlenmesi, yabancı düşmanlığının artması ancak çok kültürlülüğün ve farklı görüşlerin bir araya geldiği bu tür proje ve programların hayata geçirilmesiyle engellenebilir” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABIPA
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