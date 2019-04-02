ABD’den skandal Türkiye kararı!

ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının bazı ekipmanlarının satışını askıya aldığı bildirildi. Reuters'in konuyla ilişkili kaynaklara dayandırdığı haberde, ABD’li yetkililerin söz konusu askıya alma işlemini Türk yetkililere bildirdikleri açıklandı. İsimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşan yetkililer, bir sonraki sevkiyatta gönderilmesi planlanan eğitim ve teknik ekipmanların gönderiminin iptal edildiğini söyledi. Söz konusu iptal kararında Türkiye’nin S-400 alımındaki ısrarının etkili olduğu belirtildi. ABD, Türkiye’nin S-400 alımının F-35’leri tehlikeye atacağını belirtirken, Ankara rusya’dan S-400 alımı konusundaki ısrarını koruyor. Daha önce yine Reuters’a konuşan bir Pentagon yetkilisi, Mart ayında yaptığı açıklamada Türkiye’nin S-400’ler konusundaki ısrarına karşılık olarak teslimatının durdurulabileceği çok sayıda F-35 ekipmanı bulunduğunu açıklamıştı.

NİHAİ KARAR NATO ZİRVESİNDE ALINACAK

Öte yandan Pentagon’un, alınan bu son kararla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadığı belirtildi.Türkiye’ye F-35 teslimatı konusundaki nihai kararın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılımıyla Washington’da düzenlenecek NATO zirvesinde alınması bekleniyor.