ABD'den kritik görüşme sonrası yaptırım açıklaması

PYMNTS tarafından kaleme alınan ve seyahat teknoloji şirketi tarafından yürütülen çalışma, seyahat sektörünün daha kişisel bir deneyim sağlayabilmek amacıyla ödeme konusunda inovasyona açık olduğunu gösteriyor.

SEYAHAT SEKTÖRÜ ÖDEMELER KONUSUNU ÜST SEVİYEYE TAŞIMAYA HAZIR

Ürün ve hizmetler için kullanılan ödeme biçimlerinde inovasyon, 2008-2016 arasında dünya çapında kurulan 5000’in üzerinde yeni “FinTech” firması ile hızını artırıyor ve 60 milyar doları aşkın girişim sermayesi yatırımını kendine çekiyor. Bu gelişme, temassız ödemeler ve kriptografik açıdan güvenli dijital para birimlerinden anlık ödemelere kadar pek çok inovasyonun önünü açıyor. PYMNTS tarafından yapılan yeni araştırma, bugün seyahat sektörünün ödemeler konusunu bir üst seviyeye taşımaya hazır olduğunu ortaya koyuyor.

SEYAHAT ŞİRKETLERİNİN YÜZDE 95'İ YENİ ÖDEME İNOVASYONLARI PLANLIYOR

Oteller, havayolları ve seyahat sektöründeki aracı kurumların ödeme müdürleriyle yapılan 78 görüşmeyi içeren çalışma, ödemeler konusunda giderek daha fazla inovasyon isteği oluştuğunu gözler önüne seriyor. Görüşülen şirketlerin yüzde 95’inden fazlası, yakın gelecekte yeni ödeme inovasyonları sunmayı planlıyor, yüzde 14’ünden fazlası ise çok sayıda yeni inovasyon planlaması yapıyor. Müşteri ihtiyaçlarının karşılanması gibi faktörlerin inovasyonu tetikleyen unsurlar arasında olduğu belirtilirken, ödemeler konusunda önemli bir hedefin de sürekli olarak daha kişisel bir müşteri deneyimi yaşatmaya odaklanmak olduğu dile getiriliyor.

3-10 FARKI ÖDME SİSTEMİ İLE ÇALIŞILIYOR, KARMAŞA ARTIYOR

Bu parlak gidişata karşın, seyahat ödemeleri müdürleri ortaya çıkan ciddi karmaşık sistemlerin bugün inovasyonun önünde önemli bir bariyer olduğunun altını çiziyor. Şirketlerin yüzde 85’i son beş yıl içinde kabul edilen ödeme yöntemlerinin sayısında bir artış olduğuna işaret ediyor. Araştırmaya katılanların kabul ettiği ortalama ödeme yöntemi sayısı dokuz ve şirketler son birkaç yıl içinde ortalama üç yeni yöntem eklediklerini belirtiyor. Aynı şekilde, seyahat şirketlerinin yüzde 80’den fazlası 3 ila 10 farklı ödeme hizmeti tedarikçisi ile çalışıyor ve bu, operasyonun karmaşıklığını daha da artırıyor.

GELİRLERİN YÜZDE 5.3'Ü ÖDEME YÖNTEMİNE GİDİYOR

Çalışmaya göre ayrıca, seyahat firmaları gelirlerinin ortalama yüzde 5,3’ünü ödeme yönetimine harcıyor. Bunun içinde satın alma maliyetleri, tedarikçilere yapılan ödemeler ve diğer dolaylı maliyetler bulunuyor. Bu miktar, bir bütün olarak sektörde 74,5 milyar dolarlık dev bir harcamaya denk geliyor. Daha küçük firmalar orantısız şekilde yüksek ücretler ödüyorlar. 15 milyon doların altında geliri olan firmalar gelirlerinin ortalama yüzde 7,5’ini ödemeler için harcıyor. Yıllık 1 milyar doların üzerinde geliri olan firmalar ise sadece yüzde 3,8’ini ödemeler için ayırıyor.

Araştırma, 2018’in ilk yarısında saygın bilişim portalı PYMNTS tarafından yürütüldü. Telefon görüşmeleri, 9’u havayolu, 41’i otel ve 28’i seyahat acentelerinden olmak üzere toplam 78 ödeme müdürüyle yapıldı. Katılımcılar çeşitli ölçeklerdeki kuruluşlardan seçildi. Seçilen firmaların yüzde 60’ından fazlası yıllık 100 milyon dolar gelir sağlıyordu.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 18:46