ABD’den görülmemiş talep

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, dün Ankara Hakimevi’nde yargı muhabirleriyle sohbetinde, Fetullah Gülen’in iadesi ve ABD’nin İstanbul Başkansolosluğu’nda çalışan Metin Topuz’un durumuyla ilgili bilgiler verdi. Gülen’le ilgili “İadeyi engelleyecek bir belge, prosedür, eksiklik kalmamıştır” diyen Gül, şöyle devam etti: “Her iki taraf için de şekli anlamda iade için her türlü koşullar tamamlanmıştır. Bundan sonra artık iade bekliyoruz.” Gülen’in darbe girişimine yönelik talimatının olduğunun kesinlik kazandığını belirten Gül, ABD’den “İade etmiyoruz” yönünde de bir cevap gelmediğini hatırlattı. Bakan Gül, Başbakan Binali Yıldırım’ın ABD ziyareti olduğunda da konunun gündeme gelebileceğini belirtti.

Telefon dokunulmazlığı!

Tutuklu ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un telefonunun ABD tarafından istendiği yönünde haberlerin hatırlatılması üzerine Gül, şunları kaydetti:

“Öyle bir yazı geldi. Bu yazıyı da soruşturmayı yapan savcılık makamına gönderdik. Onların vereceği bir karardır. Şunu söylüyor, ‘Telefon her ne kadar şahsın olsa da bizim işler için kullanıyor.’ O zaman ‘Her ne kadar Türk vatandaşıysa da bizim işler için kullanılıyor onu da verin’ gibi bir noktaya, telefondan başlayıp adama kadar gidecek bir şey olacak. Böyle bir telefon dokunulmazlığını da yeni görmüş oldum.”

Öksüz için talep

FETÖ’nün “hava kuvvetleri imamı” Adil Öksüz’ün Almanya’da bulunduğuna yönelik iddialarla ilgili bir soru üzerine Gül, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yaptığı görüşmede konunun gündeme geldiğini ifade etti. Almanya’dan bir geri dönüş olmadığını bildiren Gül, Öksüz’ün bir evinin olduğuna yönelik çıkan haberleri hatırlattı. Adalet Bakanı Gül, “Birkaç gün önce bir evinin olduğu yönünde bir haber çıktı. Bir ev resmi konularak ‘Burada yaşıyor’ şeklinde haber çıkınca arkadaşlarımız üzerinde çalışmaya başladı. Bununla ilgili somut bir talebimiz olacak.” bilgisini paylaştı.

Ödül alacağını önceden biliyor!

FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan eski YARSAV Başkanı Murat Arslan’a, Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Yargıçlar ve Savcılar Birliği tarafından Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü verildiğinin anımsatılması üzerine Gül, “Genel olarak söylüyorum, bazıları Türkiye’de kendi taşeron örgütlerine yaptıramadığı şeyleri, vekalet savaşını asalete çevirme anlamında Türkiye’ye yönelik düşmanlığını ya da tehdidini sürdürmek istiyor. Dolayısıyla bunlar ödül verdikleri kişiyle ilgili bunun bir örgütün elemanı olduğunu bilmeyecek durumda değiller. Nitekim o kişi, ödül almadan birkaç gün önce ödül grubuna teşekkür yazıyor, ödül alacağını da biliyor” ifadelerini kullandı.

50 bin tutuklu

FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu sayılarının sorulması üzerine Gül, 49 bin 697 kişinin tutuklu bulunduğunu bildirdi. Darbe yargılamaları kapsamında 5 bin 230 tutuklu olduğunu ifade eden Gül, darbe yargılamalarındaki kovuşturma dosya sayısının 351’e ulaştığını dile getirdi. FETÖ’den 8 bin 997 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiğini aktaran Gül, 5 bin 911 kişiyle ilgili de takipsizlik kararının bulunduğunu belirtti.