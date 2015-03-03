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ABD'den "çözüm süreci" açıklaması

ABD, Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan biri olan ‘Çözüm Süreci’ne destek vereceğini açıkladı

ABD'den "çözüm süreci" açıklaması

ABD, Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan biri olan ‘Çözüm Süreci’ne destek vereceğini açıkladı

03 Mart 2015 Salı 09:34
ABD'den
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, PKK'nın silah bırakmak için üzerinde uzlaşılan 10 maddenin uygulanması durumunda olağanüstü kongre düzenleme çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Harf, konu ile ilgili olarak kendisine yöneltilen "Hapisteki PKK lideri Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısında bulundu. Bu konudaki değerlendirmeleri gördünüz mü" sorusuna verdiği yanıtta, "Biz bu çatışmaların sona erdirilmesi için barışçıl çözümü destekleyen tüm adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Hükümet ve öteki tarafların kalıcı barış sağlamak yönündeki tüm çabalarını takdirle karşılıyoruz. Daha çok ayrıntılar ve henüz bilmediğimiz, gün yüzüne çıkacak ayrıntılar olduğunu düşünüyorum, ancak biz kesinlikle izliyor olacağız" diye konuştu. Harf, "ABD, Öcalan' nasıl görüyor? Bu girişimi sağlayacak gücü ve etkinliği var mı" sorusuna ise "Bu konuda size bir değerlendirme yapmayacağım" yanıtı verdi.Harf, Türk yetkililerin terör örgütü IŞİD'in denetiminde bulunan Irak'ın Musul kentinin geri alınması için Irak güçlerine yardımcı olmak istediklerine ilişkin soruya verdiği yanıtta da, "Açıklamaları görmedim. Elbette Irak güçleri ile, onları eğitmek için, donanımlarını iyileştirmek için çalışıyoruz. Musul operasyonu, operasyon için anlamlı olduğunda Iraklıların zamanlamasında olacak" dedi. Harf, "Türkiye'den gelecek bir yardıma kapınız açık mı" sorusunu da "Bu konudaki açıklamaları görmedim. Görmediğim açıklamalar konusunda da değerlendirme yapmayacağım" diye yanıtladı.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 08:36
Anahtar Kelimeler:
ABDçözüm Süreci
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