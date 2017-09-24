ABD ziyaretine Okutan’dan eleştiri

MHP’den ihraç edilen ve Meral Akşener’in kuracağı yeni partide görev alması beklenen Bağımsız Isparta milletvekili Nuri Okutan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretini değerlendirdi. “Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın ABD temaslarının başarılı diye sunulması milletin aklıyla alay etmek demektir” diyen Okutan gerekçelerini ise madde madde sıraladı.

FOTO:İHA – Nuri Okutan, Erdoğan’ın ABD ziyaretini değerlendirdi.

İşte Nuri Okutan’ın yazılı olarak yaptığı o değerlendirme

“ABD ziyaretinin öncesi ve sonrasıyla madde madde değerlendirelim. Sayın Erdoğan ABD'ye giderken, çantasında öncelikli dört konu vardı:

1.ABD bize silah ambargosu uygularken, PKK'nın Suriye kolu PYD'ye 3 bin TIR silah gönderiyor. Bunu tartışmaya açmak ve tersine çevirmek.

2.Sözde Kürdistan referandumu hususunda; referandumun önlenmesi ve Kuzey Irak'ta aleyhimizde olan gelişmelerin durdurulması.

3.FETÖ elebaşının ülkemize iade edilmesinin dile getirilmesi ve iade konusunda ısrar edilmesi.

4.Rıza Zarrab ve karapara aklanması meselesinde hiç olmazsa kendisini korumak istiyordu. THY'nin 40 uçak alımı ise hiç gündemde yoktu.

Yandaş basın; ABD gezisinin başarılı geçtiğini çığırıyor. Gündemdeki dört dosyanın hiç birinde mesafe alınmadı. Bu gezinin neresi başarılı? Görüşmelerde sözde Kürdistan referandumuyla ilgili lehimize hiçbir olumlu gelişme yoktur.FETÖ elebaşının teslimi konusunda da durum aynıdır. ABD, PKK'nın Suriye kolu PYD'ye 3 bin TIR silah verirken bize (korumalarımıza dahi) silah ambargosu uygulamıştır ve geri adım atmamıştır.



Rıza Zarrab ve karapara aklaması ile ilgili dosyada olumlu bir gelişme olduğu da kamuoyuna yansımamıştır. Zarrab ve karapara aklaması konusunda ne gibi tavizler verildi bilmiyoruz ama bu hali ile devletin üzerinde “Demokles'in Kılıcı” gibi duruyor. Ülkemizi temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı'na adeta sömürge valisine not verir gibi “tam not” vermek neyin nesidir? Başarı dedikleri bu mudur? Yandaş basın, yandaş olduğunu unutarak, az gelişmiş ülke basını gibi davranmış, ne anlama geldiğini anlamadan, “tam not”u başarı saymıştır. Üstüne zarar eden Türk Hava Yolları'na 11 Milyar dolarlık uçağı ihtiyaç olmamasına rağmen aldırttılar. Tıpkı Katar’a yaptıklarını yaptılar. Ülkenin itibarını yerle bir ettiler, memleketi ne hale getirdiler? Bu durum, bir kez daha göstermiştir ki bunlar devlet yönetemezler.”