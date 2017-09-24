Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102383
ALTIN
146.345
DOLAR
3.5155
STERLİN
4.7398
EURO
4.1762
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Kadınlar yatakta bunu istiyor
Gizli fıtığa dikkat
Gizli fıtığa dikkat
banner468

ABD ziyaretine Okutan’dan eleştiri

Isparta milletvekili Nuri Okutan: Erdoğan’ın ABD temaslarının başarılı diye sunulması milletin aklıyla alay etmek demektir. ABD bize silah ambargosu uygularken, PKK’nın Suriye kolu PYD’ye 3 bin TIR silah gönderiyor

ABD ziyaretine Okutan’dan eleştiri

Isparta milletvekili Nuri Okutan: Erdoğan’ın ABD temaslarının başarılı diye sunulması milletin aklıyla alay etmek demektir. ABD bize silah ambargosu uygularken, PKK’nın Suriye kolu PYD’ye 3 bin TIR silah gönderiyor

24 Eylül 2017 Pazar 14:38
ABD ziyaretine Okutan’dan eleştiri
banner404

MHP’den ihraç edilen ve Meral Akşener’in kuracağı yeni partide görev alması beklenen Bağımsız Isparta milletvekili Nuri Okutan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretini değerlendirdi. “Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın ABD temaslarının başarılı diye sunulması milletin aklıyla alay etmek demektir” diyen Okutan gerekçelerini ise madde madde sıraladı.

FOTO:İHA - Nuri Okutan, Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendirdi.

FOTO:İHA – Nuri Okutan, Erdoğan’ın ABD ziyaretini değerlendirdi.

İşte Nuri Okutan’ın yazılı olarak yaptığı o değerlendirme

“ABD ziyaretinin öncesi ve sonrasıyla madde madde değerlendirelim. Sayın Erdoğan ABD'ye giderken, çantasında öncelikli dört konu vardı:
1.ABD bize silah ambargosu uygularken, PKK'nın Suriye kolu PYD'ye 3 bin TIR silah gönderiyor. Bunu tartışmaya açmak ve tersine çevirmek.
2.Sözde Kürdistan referandumu hususunda; referandumun önlenmesi ve Kuzey Irak'ta aleyhimizde olan gelişmelerin durdurulması.
3.FETÖ elebaşının ülkemize iade edilmesinin dile getirilmesi ve iade konusunda ısrar edilmesi.
4.Rıza Zarrab ve karapara aklanması meselesinde hiç olmazsa kendisini korumak istiyordu. THY'nin 40 uçak alımı ise hiç gündemde yoktu.

Yandaş basın; ABD gezisinin başarılı geçtiğini çığırıyor. Gündemdeki dört dosyanın hiç birinde mesafe alınmadı. Bu gezinin neresi başarılı? Görüşmelerde sözde Kürdistan referandumuyla ilgili lehimize hiçbir olumlu gelişme yoktur.FETÖ elebaşının teslimi konusunda da durum aynıdır. ABD, PKK'nın Suriye kolu PYD'ye 3 bin TIR silah verirken bize (korumalarımıza dahi) silah ambargosu uygulamıştır ve geri adım atmamıştır.
 
Rıza Zarrab ve karapara aklaması ile ilgili dosyada olumlu bir gelişme olduğu da kamuoyuna yansımamıştır. Zarrab ve karapara aklaması konusunda ne gibi tavizler verildi bilmiyoruz ama bu hali ile devletin üzerinde “Demokles'in Kılıcı” gibi duruyor. Ülkemizi temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı'na adeta sömürge valisine not verir gibi “tam not” vermek neyin nesidir? Başarı dedikleri bu mudur? Yandaş basın, yandaş olduğunu unutarak, az gelişmiş ülke basını gibi davranmış, ne anlama geldiğini anlamadan, “tam not”u başarı saymıştır. Üstüne zarar eden Türk Hava Yolları'na 11 Milyar dolarlık uçağı ihtiyaç olmamasına rağmen aldırttılar. Tıpkı Katar’a yaptıklarını yaptılar. Ülkenin itibarını yerle bir ettiler, memleketi ne hale getirdiler? Bu durum, bir kez daha göstermiştir ki bunlar devlet yönetemezler.”

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Nuri OkutanABDTrumpPKKSilahTır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP’den Irak-İran formülü
CHP’den Irak-İran formülü
PKK propagandası yapan askere gözaltı
PKK propagandası yapan askere gözaltı
CHP’li İrgil'den bomba iddia: SGK ’36 kod’ ile fişleme yapıyor
CHP’li İrgil'den bomba iddia: SGK ’36 kod’ ile fişleme yapıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim