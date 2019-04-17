ABD'yi korku saldı! AB resmen açıkladı, tam 20 milyar dolar değerinde

ABD ile uçak üreticilerine verilen sübvansiyonlar nedeniyle anlaşmazlık yaşayan Avrupa Komisyonu, Washington'a misilleme olarak gümrük vergisi alabileceği 20 milyar dolar değerinde ürünün listesini yayınladı.
ABD VE AB ANLAŞMAZLIK YAŞIYOR
ABD ve Avrupa Birliği, yaklaşık 15 yıldır Dünya Ticaret Örgütü nezdinde ABD'li uçak üreticisi Boeing ve Avrupalı rakibi Airbus'a verilen sübvansiyonlar nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor.
LİSTEDE NELER VAR?
Kamuoyunun görüşüne açılan gümrük vergisi alınacak ürünler listesinde balıkçılık ürünleri, tütün, valizler, uçaklar, helikopterler, traktörler ve video oyun konsolları yer alıyor.
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Avrupa Birliği, Boeing anlaşmazlığında gümrük vergisi getirilebileceği 20 milyar dolar değerinde ABD ürününün listesi yayınladı
ABD ile uçak üreticilerine verilen sübvansiyonlar nedeniyle anlaşmazlık yaşayan Avrupa Komisyonu, Washington'a misilleme olarak gümrük vergisi alabileceği 20 milyar dolar değerinde ürünün listesini yayınladı.
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