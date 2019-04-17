ABD'yi korku saldı! AB resmen açıkladı, tam 20 milyar dolar değerinde

Avrupa Birliği, Boeing anlaşmazlığında gümrük vergisi getirilebileceği 20 milyar dolar değerinde ABD ürününün listesi yayınladı

ABD'yi korku saldı! AB resmen açıkladı, tam 20 milyar dolar değerinde
banner404

ABD ile uçak üreticilerine verilen sübvansiyonlar nedeniyle anlaşmazlık yaşayan Avrupa Komisyonu, Washington'a misilleme olarak gümrük vergisi alabileceği 20 milyar dolar değerinde ürünün listesini yayınladı.
ABD VE AB ANLAŞMAZLIK YAŞIYOR
ABD ve Avrupa Birliği, yaklaşık 15 yıldır Dünya Ticaret Örgütü nezdinde ABD'li uçak üreticisi Boeing ve Avrupalı rakibi Airbus'a verilen sübvansiyonlar nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor.
LİSTEDE NELER VAR?
Kamuoyunun görüşüne açılan gümrük vergisi alınacak ürünler listesinde balıkçılık ürünleri, tütün, valizler, uçaklar, helikopterler, traktörler ve video oyun konsolları yer alıyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Takavüt: ‘Koordinatörlük girişimim olmadı’
Takavüt: ‘Koordinatörlük girişimim olmadı’
  1. Alanya

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479