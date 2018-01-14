ABD'ye Türkiye'den ilk tepki: Müdahale hakkımız mahfuzdur

ABD'den gelen " Suriye'nin Türkiye sınırında terör örgütü PKK/PYD milislerinden sınır gücü kurulacak." açıklamasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum geldi.

Kalın konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu durumun kabul edilmesi mümkün değil. Terör örgütlerine karşı müdahale hakkımız mahfuzdur."

ABD'DEN YPG AÇIKLAMASI

ABD'den terör örgütü PKK/PYD ile ilgili skandal bir açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamada, Suriye'nin Türkiye sınırı boyunca PKK/PYD'li teröristlerden oluşan bir ordu kurulacağı ifade edildi. Açıklamada ordunun sayısının da 30 bin kişilik olabileceği belirtildi.

KONTROL SDG'DE OLACAK

Reuters'ın mail yoluyla ulaştığı koalisyonun halkla ilişkiler ofisi kurulacak yeni sınır güvenlik gücünün 30 bin kişiden oluşmasının hedeflendiği belirtti. Açıklamada sınır güvenlik gücünün Türkiye ve Irak sınırını kontrol edeceği ve omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, SDG'nin kontrolünde olacağı ifade edildi.