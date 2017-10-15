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ABD'ye kaçan Hakan Şükür, köfteci açtı

Hakkında yakalama kararı bulunan eski futbolcu Hakan Şükür, ABD'nin California eyaletinde köfteci dükkanı işletmeye başladı

ABD'ye kaçan Hakan Şükür, köfteci açtı

Hakkında yakalama kararı bulunan eski futbolcu Hakan Şükür, ABD'nin California eyaletinde köfteci dükkanı işletmeye başladı

15 Ekim 2017 Pazar 09:10
ABD'ye kaçan Hakan Şükür, köfteci açtı
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FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar sebebiyle yurtdışına kaçan ve haklarında yakalama kararı olan birçok isim halen yurt dışında bulunuyor. O isimlerden biri de eski futbolcu FETÖ'cü Hakan Şükür.

KÖFTECİ DÜKKANI İŞLETMEYE BAŞLADI

2015'te  İstanbul'daki evini satan ve bankadaki parasını çektikten sonra  Türkiye'den ayrılan Şükür, kısa süre sonra  ABD'de ortaya çıkmıştı. Şükür, bir daha  Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklamıştı. Spor akademisi kurma girişiminden sonuç alamayan firari hain Şükür,  Türkiye'de darbecilikten yargılanırken,  ABD'nin  California eyaletinde köfteci dükkanı işletmeye başladı.

BABASI ŞARTLI TAHLİYE İLE SERBEST KALMIŞTI

Masa masa dolaşıp müşterilerine yemekleri beğenip beğenmediklerini soran firari FETÖ'cü hain Şükür'ün  Türkiye'deki tüm mal varlığına el konulmuştu. FETÖ'ye finansal destek sağladıkları belirlenen ve  Sakarya'da müteahhitlik yapan babası Sermet Şükür de tutuklanmış, şartlı tahliye ile serbest kalmıştı.

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