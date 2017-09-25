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'ABD ve YPG'liler IŞİD ile birlikte...'

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin Deyr ez Zor kentinde ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) vurduğuna dair açıklamayı yalanladı

'ABD ve YPG'liler IŞİD ile birlikte...'

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin Deyr ez Zor kentinde ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) vurduğuna dair açıklamayı yalanladı

25 Eylül 2017 Pazartesi 17:19
'ABD ve YPG'liler IŞİD ile birlikte...'
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DSG'nin 'Rusya'ya ait savaş uçakları, Deyr ez Zor'daki birliklerimizi vurdu' yönündeki açıklamasına yanıt veren Konaşenkov, "Suriyeli birliklerin Deyr ez Zor'daki son IŞİD kalesini imha etme operasyonu sırasında Rus uçakları, keşif verileriyle ve çeşitli kanallardan teyit edilen terörist mevzilerine yüksek hassasiyetli atımlar gerçekleştiriyor" dedi.
 
Rus uçaklarının IŞİD'e ait noktaları vurduğunun altını çizen Konaşenkov, "Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan fotoğraflar, DSG savaşçıları ve DSG'yi destekleyen ABD Özel Kuvvetleri güçlerinin IŞİD'in kontrolündeki bölgelerde bulunduğunu ve serbestçe hareket ettiğini kanıtlıyor" dedi.
 
Konaşenkov, DSG ve ABD güçlerinin bulunduğu bu noktalarda herhangi bir patlama izinin ve bunların yakınında bomba düşme izlerinin bulunmadığını da vurguladı.
 
'DSG VE ABD'DEN YALANLAMA GELMEDİ' 
Rus yetkili, DSG'li temsilcilerin veya ABD ordusunun bu konuda Moskova'ya herhangi bir açıklama yapmadığını veya bunları tekzip etmediğini de kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Deyr Ez ZorABDIŞİD
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