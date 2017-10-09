ABD ve Türkiye'nin vize yasakları kimleri etkileyecek?

ABD ve Türkiye, karşılıklı olarak vize başvurularını durdurdu. Bu kararın ardından herkesin aklında sorular oluştu. Peki karardan kimler etkilenecek? Kimler etkilenmeyecek?

HAK KAZANANLARIN HAKKI KORUNUYOR

Washington ve Ankara'nın karşılıklı aldığı 'Başvuruları askıya alma' kararından, halihazırda, vizesi olanlar, ya da vize başvurusu yapıp onay alanlar etkilenmeyecek. Bunun dışında kalan ve seyahat etmek isteyen Türk ve ABD vatandaşları mağdur olacak.

KARAR DİPLOMATİK DAHİL BÜTÜN PASAPORTLAR İÇİN GEÇERLİ

Bugün, ABD'ye gitmek isteyen ve vizesi olmayan Türk vatandaşları, ABD Büyükelçiliği'ne ve Konsolosluğu'na giderek başvuru yapamayacak.

Karar diplomatik dahil bütün pasaportlar için geçerli olacak. Türk vatandaşları diplomatik, turistik, iş, öğrenci, işçi ve gazeteci dahil hiçbir vizeyi ikinci bir karar açıklanana kadar alamayacak.

ABD VATANDAŞLARI DA VİZE BAŞVURUSU YAPAMAYACAK

ABD vatandaşları ise Türkiye'ye gelmek istediklerinde ya internet üzerinden e-vize başvurusu yaparak, ya da uçağa bindikten sonra Türk gümrüklerinde yani kapıda vize alabiliyorlardı.

ABD vatandaşları da ikinci bir karara kadar, vize başvurusu yapamayacaklar. e-vize başvurusu için karar internet sitesinde uygulanmaya başlandı. Sistemden ABD uyruğu çıkarıldı.

Kapıda vize uygulamasının askıya alınmasi ise ivediklikle başlatılacak. Yetkililer, bugün Türkiye'ye inecek uçaklardaki ABD vatandaşların bundan etkilenmeyeceğini ancak hızla kararın uygulanacağını söyledi.