ABD ve Türk askerleri sınırda!

GÜVENLİ bölge için devam eden görüşmeler çerçevesinde, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan ABD ve Türk askerleri, saat 16.00'da, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'ndan çıkarak, güvenlik önlemleri altında sınır hattına geldi. Müşterek Harekat Merkezi için çalışmalarını sürdüren iki ülkenin askeri yetkilileri, incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.