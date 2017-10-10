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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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ABD vatandaşları Atatürk Havalimanı'ndan geri çevriliyor

ABD ve Türkiye arasında yaşanan vize krizinin ardından yasaklar kapsamında ABD'li yolcular Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'de girmek istedi fakat vize alamadılar

ABD vatandaşları Atatürk Havalimanı'ndan geri çevriliyor

ABD ve Türkiye arasında yaşanan vize krizinin ardından yasaklar kapsamında ABD'li yolcular Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'de girmek istedi fakat vize alamadılar

10 Ekim 2017 Salı 18:58
ABD vatandaşları Atatürk Havalimanı'ndan geri çevriliyor
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ABD'NİN aldığı kararın ardından Türkiye'de karşılık olarak ABD vatandaşlarına vize vermemeye başladı. Atatürk Havalimanı'ndaki vize masasından vize almaya çalışan ABD'li Romney Edwards'a izin verilmedi. THY'nin tarifeli seferiyle Washington'dan  İstanbul'a gelen ve Cape Town'a gidecek olan Romney  Edwards ise,  bekleme süresini İstanbul'a gezerek değerlendirmek istedi. Ancak  uygulamadaki değişiklik nedeniyle vize alamayan Edvardas gelişmelerden haberdar olmadığını belirterek "Böyle bir şey beklemiyordum. Son derece can sıkıcı. Gidene kadar İstanbul'u gezmeyi planlıyordum" dedi. Vize masasından sonra Edwards pasaport polisine yönlendirildi. Amsterdam üzerinden İstanbul'a gelen ve adını vermeyen bir ABD'li de vize alamadı. Sık sık Türkiye'ye geldiğini söyleyen ABD'li kadın "Ben Türkiye'ye birçok kez geldim. Evet Amerikalıyım. Benim için sürpriz oldu. Türkiye'ye sık sık geliyorum. Vize alamadım. Hayal kırıklığı yaşadım. Ne yapabilirim. İşlerimi düzenlemem gerek ve ne yapacağıma karar vermeliyim" diye konuştu. 
 
Yasaklarla birlikte hiçbir ABD vatandaşına sınır kapılarında ve konsolosluklarda vize verilmeyecek. Yasak kapsamında ABD'den Türkiye'ye gelecek sporcular da vize alamayacak. ABD vizesi sınır kapılarında 30 Dolar karşılığında alınabiliyordu. 
 
8 Ekim'den önce elektronik vize alan bazı yolcular ise sorunsuz şekilde giriş yaptı.    
 

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Anahtar Kelimeler:
ABD VatandaşlarıAtatürk HavalimanıTürkiyeABD
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